Израильский садовник случайно нашел средневековый артефакт

Вероятно, кто-то из христианских паломников потерял перстень по пути к святым местам несколько столетий назад.

Садовник нашел на севере Израиля перстень с изображением святого Николая. Археологи датируют находку XII-XV веками и предполагают, что перстень мог потерять паломник, посещавший Назарет или Галилейское море.

Как передает N+1, перстень с печатью, изображающей святого Николая нашел садовник из мошава (сельскохозяйственной общины) Йогев, когда пропалывал сорняки. Мужчина опубликовал фотографию находки на своей странице в Facebook, и ему посоветовали сообщить о перстне в Управление древностей Израиля.

Читайте такжеНаходка в Израиле перевернула теорию миграции людей из АфрикиАртефакт исследовала эксперт по византийской археологии доктор Яна Чехановец, которая предположила, что на печати изображен святой Николай. На иконах святого изображают как лысого человека в мантии и с епископскими регалиями. Исследовательница датировала перстень XII-XV веками. Несмотря на то, что в этот период Палестина находилась под властью мусульман, сюда добирались христианские паломники.

Артефакт был найден недалеко от местечка Легио, бывшего римского форта, где был расквартирован VI легион. Это был оживленный путь, по которому двигались торговцы и солдаты, начиная с античных времен. Вероятно, этой дорогой ходили и христианские паломники, направлявшиеся к горе Фавор, в Назарет и вокруг Киннеретского озера. Кто-то из них, по мнению археологов, потерял перстень по пути к святым местам.

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