Шаттл Endeavour стартовал к МКС

Шаттл Endeavour стартовал во вторник с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск осуществлен в 2.28 по местному времени.

Шаттл доставит на МКС первый компонент японского модуля Kibo («Надежда»).

Экипаж Endeavour возглавляет капитан ВМС США Доминик Гори. Также в него входят полковник ВВС Грегори Джонсон, астронавты NASA Ричард Линнехан, Роберт Бенкен, Майкл Форман и Гаррет Рейсман, и японский астронавт Такао Дои.

Газета.ру