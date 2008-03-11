Шаттл Endeavour стартовал к МКС
08:45, 11 марта 2008Наука и IT
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Челнок доставит первый компонент модуля Kibo
Шаттл Endeavour стартовал во вторник с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск осуществлен в 2.28 по местному времени.
Шаттл доставит на МКС первый компонент японского модуля Kibo («Надежда»).
Экипаж Endeavour возглавляет капитан ВМС США Доминик Гори. Также в него входят полковник ВВС Грегори Джонсон, астронавты NASA Ричард Линнехан, Роберт Бенкен, Майкл Форман и Гаррет Рейсман, и японский астронавт Такао Дои.
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