Новый флагман LG может получить рекордные пять модулей камеры

Отмечается, что по крайней мере один из модулей на передней панели позволит разблокировать телефон с помощью идентификации лица.

LG работает над преемником своего телефона V30, моделью V40, в которой будут представлены пять камер.

Дебют LG V40 под кодовым названием Storm ожидается в конце лета или начале осени 2018 года, сообщает "Новое время" со ссылкой на Android Police.

Производители уже выпускали аппараты с двойными передними и тройными задними сенсорами - однако в одном аппарате от крупного производителя, оба решения одновременно воплотят впервые. LG V40 может стать рекордсменом по количеству камер.

Отмечается, что по крайней мере один из модулей на передней панели (а, возможно, и оба) позволит разблокировать телефон лицом. Судя по описанию, такая стерео-конфигурация позволит создать 3D-карту лица.

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Три камеры сзади - конфигурация, которую раньше видели только на P20 Pro от Huawei, - это стандартный широкоугольный объектив, сверхширокий объектив LG и третий датчик для еще не определенной цели. Это может быть зум-объектив или датчик для боке или эффектов глубины резкости.

Согласно источнику, на телефоне появится дисплей с вырезом. Аппарат получит дизайн, который по сути напоминает расширенный G7. При этом неясно, будет ли новый смартфон оснащен OLED-панелью или ЖК-дисплеем.

В основу ляжет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Также отмечается Hi-Fi-чип Quad DAC и специальная кнопка для доступа к голосовой помощник Google Assistant. Сканер отпечатков пальцев сохранится на задней панели.