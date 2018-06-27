Индия готовится добывать на Луне редкосное ядерное топливо, которое стоит триллионы долларов

Индийский луноход уже в этом году начнет поиски залежей Гелия-3 на юге спутника.

Индийская космическая программа готовит высадку туда, где ни одна страна еще не была – на южную сторону Луны. И когда она туда доберется, начнется исследование возможности добывать на спутнике Земли безотходное ядерное топливо, которое стоит триллионы долларов. Об этом пишет Bloomberg.

В октябре индийский аналог NASA запустит луноход для исследования целины на поверхности Луны. Аппарат будет анализировать образцы грунта, ища следы воды и Гелия-3. На Земле этот изотоп очень редкий, но на естественном спутнике нашей планеты его столько, что теоретически его добыча могло бы обеспечить все страны энергией на 250 лет.

«Страны, способные привезти этот ресурс с Луны на Землю, будут диктовать процесс. И я не хочу быть среди них, я хочу возглавить их», - сказал глава Индийской организации исследования космоса (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

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Издание отмечает, что миссия укрепит позиции Индии среди стран, которые осуществляют полеты на Луну, Марс и другие космические объекты для научной, коммерческой или военной выгоды. Правительства США, Китая, Индии, Японии и России соревнуются с частными компаниями Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона в запуске спутников, роботов, астронавтов и даже туристов в космос.

Запуск лунохода – это лишь первый шаг масштабной программы ISRO, которая предусматривает также выведение космической станции на орбиту и отправку индийских астронавтов на Луну. Впрочем, Нью-Дели пока не определил точные временные рамки всех этапов. Китай – единственная страна, которая отправляла аппараты на Луну с начала тысячелетия. Его аппарат «Чан'э» высадился на лунной поверхности в 2013 году.