Google собирается запретить возможность установки расширений для Chrome со сторонних серверов

Это произойдет не сразу, чтобы дать добросовестным разработчикам время на то, чтобы поместить свое расширение в интернет-магазин.

Компания Google с 12 июня начинает вводить новые правила для разработчиков расширений браузера.

Вскоре пользователь сможет устанавливать только те расширения, которые были опубликованы на официальном портале Chrome Web Store, сообщает "Новое время".

Компания Google проанализировала жалобы пользователей на работу Chrome. Оказалось, что огромное число претензий приходится на расширения, установленные из сторонних источников.

Ситуация в значительной степени отражает ситуацию с Android. В то время как Google Play Store считается безопасным источником приложений, пользователи могут устанавливать приложения из других источников. Google не может запретить это для Android, но попробует помешать вредоносным расширениям в Chrome.

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Это произойдет не сразу, чтобы дать добросовестным разработчикам время на то, чтобы поместить свое расширение в интернет-магазин.

Новые расширения, опубликованные после 12 июня, уже не смогут вызывать встроенную установку и вместо этого перенаправляются в Интернет-магазин Chrome. Начиная с 12 сентября, это будет происходить даже для старых расширений. Затем, когда выйдет версия Chrome 71, API для встроенной установки будет полностью удален и все расширения Chrome можно будет установить только из магазина.

Таким образом, в перспективе нас ожидает версия Chrome, которая вообще не будет работать с встроенной установкой. Тем не менее, пользователи должны учитывать, что, как и в Google Play Store, у Chrome Web Store есть своя доля вредоносных расширений, которые маскируются под законные.