Хакеры из "Сирийской электронной армии" взломали сайты ведущих мировых СМИ

Группа хакеров, называющая себя «Сирийской электронной армией», взломала несколько сайтов главных мировых СМИ.

Атаке подверглись британские газеты The Independent, The Daily Telegraph, Evening Standard, The Daily Express, американская версия Forbes, Chicago Tribune, канадская CBC, катарская «Аль-Джазира», сообщает Медуза со ссылкой на итальянскую La Repubblica.

Кроме того, хакеры нарушили работу сайтов Национальной хоккейной лиги, французского футбольного клуба «Тулуза», производителей электроники DELL и Logitech. Появлялись сообщения о взломах в Мексике, Новой Зеландии и других странах.

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На некоторых сайтах при попытке войти выдавалось уведомление о том, что страница взломана «Сирийской электронной армией», другие просто не открывались. На сайте The Independent появлялось изображение логотипа сирийских хакеров. Такое же поведение демонстрировал Forbes. Проблемы с доступом наблюдались не у всех пользователей.

Издание Webrazzi предположило, что хакеры изначально взломали сервис Gigya, который позволяет сайтам авторизовывать пользователей через соцсети, а уже после этого смогли поместить свой код в издания. Сервисом Gigya пользовались Forbes, The Telegraph, The Independent,«Аль-Джазира», PC World и другие сайты.

Эта версия косвенно подтверждается твитом «Сирийской электронной армии», к которому приложен скриншот с сервиса регистрации доменов GoDaddy со страницей Gigya.com. В своем послании хакеры потребовали, чтобы пресса не воспринимала как мирных жителей боевиков «Исламского государства», воюющих против сирийского правительства.

«Сирийская электронная армия» позиционирует себя как независимое объединение, но, по наблюдению журналистов, поддерживает действующего президента страны Башара Асада. Сирийские хакеры ранее взламывали сайт американской газеты The Washington Post, CNN и журнала Time, аккаунты CNN, Microsoft и президента США Барака Обамы в социальных сетях, а один раз переписали на себя домен facebook.com.

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В интервью Lenta.ru в мае 2013 года руководство «Сирийской электронной армии» так объясняло атаки на СМИ: «СМИ существуют в однополярном мире, они работают несправедливо. Они не доставляют информацию о том, что на самом деле происходит в Сирии, и даже разжигают. Поэтому мы вмешиваемся. Исправляем несправедливость, публикуя факты и документы. Мы считаем, что это наше право».