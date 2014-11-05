Украинские кибервойска показали кадры из жизни оккупированного Луганска

01:06, 05 ноября 2014
Общество
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Украинские кибервойска опубликовали в Сети видео о жизни оккупированного Луганска.

/ fotokanal.com

На коротком видео можно увидеть различные уголки Луганска с камер наблюдения на улице, передает ТСН.

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На видео хакер просто переключается между ними, меняя картинку.

В воскресенье украинские кибервойска "положили" 48 сайтов боевиков.

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