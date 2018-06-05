Apple анонсировала операционную систему macOS Mojave с затемненным режимом

Apple перенесла на macOS Mojave несколько приложений с мобильной операционной системы iOS.

Новая операционная система для настольных компьютеров macOS Mojave получит функцию Dark Mode с затемненными элементами управления и более заметным контентом.

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Об этом Apple сообщила во время презентации новых продуктов на конференции WWDC, передает Медуза.

Также в macOS Mojave будет представлена обновленная версия магазина приложений Mac App Store с редакционными материалами и подборками. На вкладке Discover будут отображены новые и обновленные приложения, а на вкладках Create, Work, Play и Develop - приложения для конкретных проектов и задач.

Кроме того, Apple перенесла на macOS Mojave несколько приложений с мобильной операционной системы iOS - «News», «Акции», «Диктофон» и «Дом».

Компания пообещала, что с конца 2019 года сторонние разработчики также смогут переносить в macOS свои приложения, созданные для iOS.

Официальная версия macOS Mojave станет доступна осенью 2018 года.

Как сообщал УНИАН, компания Apple на презентации 4 июня в калифорнийском Сан-Хосе представила версию 12 мобильной операционной системы iOS. Новая версия будет поддерживаться на тех же устройствах, что и iOS 11. Приложения, как заявили в Apple, будут запускаться на 40% быстрее, клавиатура заработает на 50% быстрее, камера - на 70%. Быстрый запуск и отключение затронут все устройства.