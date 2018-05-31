Facebook вылетел из тройки самых популярных в США сайтов – исследование

Тем не менее, в мировом рейтинге популярных ресурсов Facebook все еще удерживает третью позицию.

Развлекательная платформа Reddit обогнала соцсеть Facebook в рейтинге самых популярных в США сайтов, вытеснив его с третьего на четвертое место.

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Как сообщает TJournal, об этом говорится в исследовании компании Alexa, которая принадлежит Amazon. Рейтинг Alexa формируется на основе анализа ежемесячного трафика, учитывая число просмотренных веб-страниц и среднюю посещаемость за день.

Так, первые две строчки в рейтинге занимают Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube. На каждом из этих двух сайтов пользователи ежедневно проводят в среднем по семь и восемь минут.

На сайте Reddit, который теперь занимает третье место, пользователи в среднем проводят чуть более 15 минут в день, в то время как на Facebook – почти 11 минут. Пятое место занял сайт Amazon, на нем проводят в среднем по семь с половиной минут.

При этом, в мировом рейтинге Reddit находится лишь на шестой строчке, а Facebook — на третьей.

В феврале сообщалось, что самая популярная в мире соцсеть Facebook стремительно теряет сторонников и молодую аудиторию во всем мире. Данная тенденция коснулась также и Украины, где наиболее продвинутые пользователи отказываются от своих Facebook-аккаунтов и уходят в иные соцсети, либо в мессенджеры.