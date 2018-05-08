В сети появилось изображение нового смартфона Nokia X

Предполагается, что Nokia X будет более дешевым гаджетом, чем Nokia 7 Plus.

Китайский магазин розничной торговли Suning опубликовал постер нового смартфона Nokia X, который своим вырезом напоминает iPhone. Похоже, что на старте продаж телефон будет доступен только для клиентов Suning, то есть будет продаваться лишь в Китае.

Как передает Новое время, Nokia X имеет стеклянную заднюю панель и алюминиевую раму с круговым считывателем отпечатков пальцев на задней панели и дисплеем 19:9 спереди. Есть надрез, а на нижней грани расположился логотип Nokia.

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Устройство получило вертикальную двойную камеру на задней стороне, но на камере нет надписи Carl Zeiss, и это заставляет думать, что Nokia X будет более дешевым гаджетом, чем Nokia 7 Plus. Предполагается, что смартфон оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + 1080 x 2280 пикселей.

Ожидается, что смартфон выпустят в двух версиях. Более дорогой вариант оснастят процессором Snapdragon 636 с 6 Гбайт оперативной памяти. Также будет доступна версия на чипсете Helio P60 с 4 Гбайт оперативной памяти.

Ожидаемые цены Nokia X - $250 за базовую модификацию и $285 за улучшенную версию. Презентация назначена на 16 мая, но неясно, когда смартфон будет доступен на мировом рынке.

Как сообщал УНИАН, Apple может оснастить следующий iPhone тройной камерой.