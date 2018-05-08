Двух уже маловато: Apple может оснастить следующий iPhone тройной камерой

Apple может выпустить во второй половине 2019 года iPhone с тремя задними 12-мегапиксельными камерами и оптической стабилизацией изображения.

Компания Apple с большой вероятностью выпустит как минимум одну модель iPhone с тройной основной камерой.

Судя по всему, это произойдет во второй половине 2019 года, пишет "Новое время".

Аналитик компании Yuanta Securities Джефф Пу прогнозирует, что Apple может выпустить во второй половине 2019 года iPhone с тремя задними 12-мегапиксельными камерами и оптической стабилизацией изображения. Пу пришел к такому выводу, изучив записку профилирования Largan, компании, которая производит телефонные линзы для Apple.

Читайте такжеApple может отказаться от цифр в названиях своих смартфонов

Прогноз Пу находится в соответствии с отчетом издания Economic Daily News, в котором также отмечается, что iPhone с тремя камерами будет выпущен в 2019 году. Два отчета независимо друг от друга упоминают те же три 12-мегапиксельные камеры, но Пу также предсказывает появление оптической стабилизации.

Пу полагает, что телефоны с тремя камерами станут следующим трендом в мире смартфонов, частично благодаря Huawei и ее трехкамерной модели Huawei P20 Pro. Пока в ассортименте Apple представлены модели iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X, которые оснащены сдвоенными камерами.