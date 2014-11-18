Россию заподозрили в запуске "истребителя спутников" - СМИ

Как пишет "Новое время" со ссылкой на FT, Россия не объявляла о запуске данного объекта.

Помимо версии, согласно которой, данный аппарат может заниматься сбором космического мусора или дозаправлять другие спутники, астрономы предположили, что данный спутник может являться частью секретной программы "Истребитель спутников".

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"Что бы это ни было, но это (Object 2014-28E) кажется экспериментальным", – заявила сотрудник исследовательского центра Chatham House Патрисия Льюис из.

По ее словам, аппарат способен проводить «кинетические» или «кибернетические» атаки на другие спутники.

Она также не исключила, что спутник может иметь как гражданские, так и военные функции.

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Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что российский военный спутник-фоторазведчик Космос-2495, запущенный на орбиту в мае, который должен был вернуть отснятую пленку на территорию России, из-за ошибки с торможением в атмосфере промахнулся и стал падать над территорией США. Озвучивались предположения, что спутник был подорван системой самоуничтожения, когда стало ясно, что он возвращается не на российскую территорию.