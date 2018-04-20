Motorola представила целый ряд бюджетных смартфонов

Компания вчера на своем сайте представила новинки в двух сериях, G и E.

Motorola вывела на рынок линейку смартфонов-бюджетников, в которых за умеренную цену можно встретить "флагманские спецификации".

Компания вчера на своем сайте представила новинки в двух сериях, G и E, пишет "Обозреватель".

Все три телефона с более дорогой G-линейки имеют экраны с "модным" соотношением сторон 18: 9. Они работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo, а также оборудованы вспышками для селфи-камер. Во всех трех можно увеличить объем памяти с помощью microSD.

Moto G6 Plus

У тонкого (8 миллиметров) Moto G6 Plus дисплей 5,9 дюймов (IPS, разрешением 2160 × 1080 пикселей), батарея 3200 мач. В комплект входит ускоренная зарядка TurboPower (со съемным USB-C кабелем). Встроенная память будет зависеть от модификации, а максимальный объем - 128 гигабайт.

Процессор в мMoto G6 Plus - Qualcomm Snapdragon 630 (8xARM Cortex A53, 2,2 ГГц). Оперативной памяти может быть 4 ГБ или 6 ГБ. Основная камера состоит из двух модулей, 12 и 5 мегапикселей. Она поддерживает 4K-видео. В фронтальной -8 Мп. Стоимость модели 299 евро.

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Moto G6

Базовая Moto G6 тоже обладает разрешением 2160 × 1080, но экран (IPS) у нее с меньшей диагональю - 5,7 дюймов. Процессор тоже не такой мощный, как у предыдущей - Qualcomm Snapdragon 450. Оперативная память на выбор - 3 или 4 ГБ, встроенной - 32 или 64 ГБ.

Камера Moto G6 также состоит из двух модули 12 и 5 Мп, но поддерживает только 1080p видео. Селфі-камера на 8 Мп абсолютно идентична вышеупомянутой модели. Аккумулятор емкостью 3000 мач. Цена этого телефона 249 евро.

Moto G6 Play

Производитель заявил, что с аккумулятором на 4000 мач, которым оснащена Moto G6 Play, смартфон проработает целых 36 часов. В этой модели экран 5,7 дюймов (1440 × 720) и процессор Qualcomm Snapdragon 430.

Камер в Moto G6 Play всего две, основная (13 Мп) и фронтальная (8 Мп). Память у телевона: 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной. Компания предусмотрела разную стоимость этого смартфона для разных рынков: в США, где возникла Motorola - $ 199, а в Европе - 199 евро.

MotoE6Plus

У представителя более дешевой серии - Moto E6 Plus - объем аккумулятора составляет целых 5000 мАч. Которого должно хватить на 36 часов активного использования. Поэтому модель получилась не самой тонкой - толщина 9,35 мм (вес 200 г).

У этого бюджетника есть еще одна "флагманская" фишка - 6-дюймовый дисплей (IPS, 1440 × 720 точек) и соотношение сторон 18: 9. На чем компании нужно было экономить - процессор не самый производительный, Qualcomm Snapdragon 435 (1,4 ГГц). Основная камера - 12 Мп. Цена этого телефона - $ 199.

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Moto E5

В этой базовой модели IPS-экран 5,7-дюймов, соотношение сторон тоже 18: 9 (разрешение 1440 × 720). Чипсет значительно слабее, чем у предыдущего телефона - Snapdragon 425 (1,4 ГГц).

С памятью тоже не разгонишься - 2 ГБ оперативной и 16 ГБ - встроенной. Правда, емкость батареи - 4000 мАч. Основная и фронтальная камеры, соответственно, 13 и 5 Мп. Цена еще ниже - 149 евро.

Moto E5 Play

У этого телефона экран 5,2 дюйма (16: 9, разрешение 1280 × 720). Процессор Qualcomm Snapdragon 425 (1,4 ГГц). Батарея не самая мощная 2800 мач. Хотя компания заявила, что при полно заряде смартфон продержится целый день.

У основной камеры 8 Мп, для Селфі - 5 Мп. Оперативной памяти 2 ГБ, хранилища - 16 ГБ. Стоимость этого бюджетника производитель пока не назвал.