Космический грузовик Dragon прибыл на МКС

Dragon доставил на МКС около 2,6 т груза, включая продукты питания, предметы первой необходимости и научные приборы.

На Международную космическую станцию (МКС) прибыл грузовой космический корабль Dragon. Астронавты провели захват грузовика и начали процедуру его стыковки со станцией.

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Как сообщает NASA, захват провели с помощью роботизированного манипулятора в 12:40 по Киеву. Корабль доставил на МКС около 2,6 т груза, включая продукты питания, предметы первой необходимости и научные приборы.

Как сообщал УНИАН, запуск Dragon состоялся 3 апреля в 22:30 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Его вывела на орбиту ракета Falcon 9.