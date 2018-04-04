Космический грузовик Dragon прибыл на МКС

15:32, 04 апреля 2018
Наука и IT
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Dragon прибыл на МКС / Фото instagram.com/iss

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Как сообщает NASA, захват провели с помощью роботизированного манипулятора в 12:40 по Киеву. Корабль доставил на МКС около 2,6 т груза, включая продукты питания, предметы первой необходимости и научные приборы.

Как сообщал УНИАН, запуск Dragon состоялся 3 апреля в 22:30 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Его вывела на орбиту ракета Falcon 9.

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Теги: #Dragon#МКС