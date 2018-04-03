SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузом для МКС (видео)

01:30, 03 апреля 2018
Наука и IT
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 / фото NASA

Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

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Запуск ракеты состоялся в 23.30 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида на мысе Канаверал. Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.

Стыковка грузового корабля с МКС должна произойти в среду, 4 апреля. На корабле находится около 2,6 т груза, в том числе продовольствие и предметы первой необходимости, а также оборудование.

Видео: SpaceX

В SpaceX отметили, что эта миссия CRS-14 стала четырнадцатым полетом автоматического грузового корабля Dragon компании SpaceX в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services с NASA.

Для космического аппарата Dragon это уже второй полет - ранее его использовали в миссии CRS-8. А первая ступень ракеты Falcon 9 использовалась в августе прошлого года в миссии SpaceX CRS-12. Отмечается, что возвращение первой ступени не планируется.

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Теги: #SpaceX#Falcon 9#ракета-носитель#Dragon#МКС