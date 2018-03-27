Xiaomi официально представила свой флагманский безрамочник Mi Mix 2S

Он стал первым смартфоном Xiaomi с беспроводной зарядкой.

Как и ожидалось, китайская компания Xiaomi представила сегодня свой новый флагманский безрамочный смартфон Mi Mix 2S.

Об этом пишет Ferra.ru.

Смартфон получил двойную основную камеру, компактнее и легче своего предшественника. Он также стал первым смартфоном Xiaomi с беспроводной зарядкой.

У Xiaomi Mi Mix 2S также немного уменьшилась нижняя кромка дисплея, в правом углу которой расположена селфи-камера. Задняя панель выполнена из стекла, боковая рамка — из алюминия 7000 серии. Также предусмотрена специальное издание смартфона с керамическим корпусом и топовыми характеристиками. Обычная версия выйдет в чёрном цвете, а керамическая — в белом.

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Xiaomi Mi Mix 2S оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, фронтальная камера с функциями на базе искусственного интеллекта может использоваться для разблокировки смартфона по лицу.

Он базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0.

Поддерживаются две SIM-карты, сети LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS и NFC. Смартфон прямо «из коробки» будет работать под управлением Android 8.0 Oreo.

Продажи стартуют с 3 апреля. Цены на Xiaomi Mi Mix 2S следующие:

Xiaomi Mi Mix 2S 6+64 ГБ — 527 долларов США

Xiaomi Mi Mix 2S 6+128 ГБ — 575 долларов США

Специальное издание Xiaomi Mi Mix 2S 8+ 256 ГБ — 639 долларов США.