Женевский автосалон 2018: что нас ждет в будущем (видео)

В Женеве проходит одно из самых популярных мотор-шоу (Geneva Motor Show)

В начале марта, на берегу Женевского озера со всего мира съезжается огромное количество людей, чтобы посмотреть на новинки автопрома и посидеть за рулем Bentley. 2018 год не стал исключением.

Toyota Concept-I - прототип футуристического автономного авто

Этот автомобиль отличается нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу. Такое авто, прежде всего, для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями. Машина оснащена искусственным интеллектом, что делает передвижение по городу автоматизированным и безопасным.

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Летающее такси PopUp от Airbus и Audi

Создатели концепта разделили его на составные части: стильный автомобиль и дрон. Модульная система состоит из двухместной капсулы, которая ведет себя на дороге как электромобиль, и бортового беспилотника, который поднимет машину в воздух, когда движение приостановилось.

Volkswagen I.D. Vizzion без руля и педалей

Особенностью I.D. Vizzion есть салон, благодаря которому автомобиль по-настоящему универсальный: его можно адаптировать под салон на колесах, под развлекательное пространство или даже комнату отдыха. Производство таких автомобилей Volkswagen планирует начать в 2022 году.

Мы подготовили для вас необычные новинки автопрома. Здесь вы не найдете ни слова о том, что в модели обновленная решетка радиатора, или же изменился угол наклона фар. Только футуристические концепты и нереальные впечатления.