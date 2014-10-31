Ученые: К 2100 году телепортация и путешествия во времени станут обычными явлениями
16:52, 31 октября 2014Наука и IT
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Британские ученые утверждают, что к 2080 году телепортация, а также мантии-невидимки станут обычным явлением для человечества.
Ученые: В 2100 году появится технология путешествий во времени / Michel Tronchetti
«Нет никаких физических законов, которые бы делали невозможным такое явление как телепортация. По состоянию нынешних технологий можно с уверенностью сказать, что в 2080 году станет возможным телепортация человека, а в 2100 году появится технология путешествий во времени. Тогда люди смогут почувствовать себя героями нынешних фантастических фильмов», - заявили специалисты из Имперского колледжа в Лондоне, занимающиеся инженерией, бизнесом и медициной, сообщает vladtime.ru.
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По мнению профессора Криса Филлипса, где то через 10-20 лет ученые смогут создать плащ-невидимку.
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