Ученые: К 2100 году телепортация и путешествия во времени станут обычными явлениями

«Нет никаких физических законов, которые бы делали невозможным такое явление как телепортация. По состоянию нынешних технологий можно с уверенностью сказать, что в 2080 году станет возможным телепортация человека, а в 2100 году появится технология путешествий во времени. Тогда люди смогут почувствовать себя героями нынешних фантастических фильмов», - заявили специалисты из Имперского колледжа в Лондоне, занимающиеся инженерией, бизнесом и медициной, сообщает vladtime.ru.

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По мнению профессора Криса Филлипса, где то через 10-20 лет ученые смогут создать плащ-невидимку.