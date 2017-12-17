Папа Римский назвал фейковые новости "серьезным грехом"

Папа Римский Франциск раскритиковал журналистов, которые драматизируют старые скандалы и делают новости из сенсаций, заявляя, что это "очень серьезный грех".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Папа Франциск свое ежегодное послание по коммуникаций посвятит "фейковым новостям". В субботу он заявил представителям католических СМИ, что журналисты выполняют одну из фундаментальных задач в демократических обществах.

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При этом Папа Римский напомнил им о необходимости предоставлять точную и полную информацию, избегая одностороннего подхода.

"Вы не должны впадать в "коммуникационные грехи" такие как дезинформация, одностороннее освещение событий, клевета, дискредитация, копания в старых новостях, о которых давно все известно", - сказал Франциск.

Он назвал эти действия "серьезным грехом, который вредит сердцу журналиста и вредит другим".