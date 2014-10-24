Китай запустил на Луну спутник, который должен вернуться на Землю

Возвращение апарата ожидается через 8 дней, пишет Зеркало недели со ссылкой на CNN.

Запуск был произведен с космодрома Сичан в провинции Сычуань в пятницу утром. По возвращении аппарат должен приземлиться в автономном регионе Внутренней Монголии.

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Китай впервые проводит подобные испытания со спутником на высоте 380 тыс. км с последующим возвращением на Землю.

Это уже четвертый успешный месячный запуск. Два первых запуска лунных зондов, которые фотографировали спутник во время облета и выполняли другие дистанционные задачи, были осуществлены в 2007 и 2010 годах.

В ходе последнего аппарат "Чанъэ-3" совершил мягкую посадку на Луне в середине декабря 2013 года и доставил в Залив радуг первый китайский луноход "Нефритовый кролик", который после выполнения своих задач "уснул".

Как известно, запуск испытательного аппарата является очередным шагом в реализации Китаем программы зондирования Луны Чанъэ. Китайская программа включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли (Чанъэ-1 и Чанъэ-2), посадка на Луну (Чанъэ-3 и Чанъэ-4) и возвращение с Луны на Землю (Чанъэ-5 и Чанъэ-6).

Китайские ученые уже начали реализацию третьего этапа программы. В 2017 году Китай хочет осуществить с космодрома Вэньчан запуск спутника Чанъэ-5. Миссия этого спутника заключается в посадке на Луну, сборе образцов лунного грунта, после чего сутник вернется на Землю.

Космический аппарат протестирует технологии, которые будут использоваться для Чанъэ-5.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия планирует приступить к колонизации Луны в 2030 году.