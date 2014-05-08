Россия в 2030 году начнет колонизировать Луну

Разработанный предприятиями Роскосмоса и рядом научных учреждений проект концепции российской лунной программы оказался в распоряжении «Известий».

Ее цель — создать к середине века обитаемую базу на Луне и лунный полигон с возможностью добычи на спутнике Земли полезных ископаемых.

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В новой концепции, так же как и в предыдущих проектах, упоминается необходимость международной кооперации, но с оговоркой: «Должна быть обеспечена независимость национальной лунной программы от условий и объема участия в ней иностранных партнеров».

Работы по освоению Луны до 2040 года авторы делят на три этапа. В 2016-2025 годах планируется отправка автоматических межпланетных станций «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». Задачи этих аппаратов — выбор наиболее перспективного района в области Южного полюса Луны для будущего развертывания там полигона и лунной базы. В 2028-2030 годах предполагается осуществить пилотируемые экспедиции на орбиту Луны без высадки на поверхность — в этих целях в РКК «Энергия» уже создается транспортный пилотируемый корабль. В 2030-2040 годах планируется начать экспедиции посещения космонавтами потенциального района размещения лунного полигона и развертывание первых элементов инфраструктуры из лунного вещества. Стоимость проектов просчитана только для первого этапа — это порядка 28,5 миллиардов рублей.

В Роскосмосе пояснили, что предложения в Федеральную космическую программу будут проходить всестороннюю экспертизу на уровне отраслевых экспертов и ученых, после чего проект ФКП будет передан на рассмотрение в правительство.