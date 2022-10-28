Ищете украинские блюда из свинины или из другого мяса? Тогда этот рецепт точно вам подойдет. Старинное народное блюдо шпундра будет прекрасным угощением, как на праздничном столе, так и в любой будний день.
Основа шпундры – мясо и свекла. В оригинальном рецепте указывается свинина, но многие хозяйки при приготовлении сегодня используют куриное филе, а также телятину.
Известно, что этому блюду несколько сотен лет. Упоминания о нем есть на страницах "Энеиды" украинского поэта Ивана Котляревского.
Шпундра: рецепт
Стоит отметить, что главной изюминкой блюда считается свекольный квас. Есть несколько упрошенных вариантов его заготовки, один из них – это смешать обычный квас со свекольным соком в соотношении 1:1. Вместо кваса еще используют вино и лимонный сок.
Ингредиенты
- свиная грудинка – 500 г;
- топленое свиное сало – 1,5 ст. л.;
- свекла – 500–750 г;
- лук – 4–5 шт;
- свекольный квас – 1 стакан;
- зелень, соль, перец – по вкусу.
Процесс приготовления
Для начала берем свиную грудинку, нарезаем, перчим и солим. После этого обваливаем каждый кусочек мяса в муке и обжариваем их до золотистости в сале с нарезанным полукольцами луком.
Перекладываем мясо с луком в кастрюлю. Добавляем свеклу, нарезанную крупными кусками, заливаем квасом и тушим до готовности. Обычно достаточно 1,5-2 часов.
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