Изюминкой блюда считается свекольный квас.

Ищете украинские блюда из свинины или из другого мяса? Тогда этот рецепт точно вам подойдет. Старинное народное блюдо шпундра будет прекрасным угощением, как на праздничном столе, так и в любой будний день.

Основа шпундры – мясо и свекла. В оригинальном рецепте указывается свинина, но многие хозяйки при приготовлении сегодня используют куриное филе, а также телятину.

Известно, что этому блюду несколько сотен лет. Упоминания о нем есть на страницах "Энеиды" украинского поэта Ивана Котляревского.

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Шпундра: рецепт

Стоит отметить, что главной изюминкой блюда считается свекольный квас. Есть несколько упрошенных вариантов его заготовки, один из них – это смешать обычный квас со свекольным соком в соотношении 1:1. Вместо кваса еще используют вино и лимонный сок.

Ингредиенты

свиная грудинка – 500 г;

топленое свиное сало – 1,5 ст. л.;

свекла – 500–750 г;

лук – 4–5 шт;

свекольный квас – 1 стакан;

зелень, соль, перец – по вкусу.

Процесс приготовления

Для начала берем свиную грудинку, нарезаем, перчим и солим. После этого обваливаем каждый кусочек мяса в муке и обжариваем их до золотистости в сале с нарезанным полукольцами луком.

Перекладываем мясо с луком в кастрюлю. Добавляем свеклу, нарезанную крупными кусками, заливаем квасом и тушим до готовности. Обычно достаточно 1,5-2 часов.

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