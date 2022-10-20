Как приготовить плов, чтобы он не был сухим, и о чем важно знать перед готовкой - узнайте в материале УНИАН.

Узбекский плов - популярное блюдо восточной кухни, которое можно легко приготовить дома. Для того, чтобы плов получился рассыпчатым, ароматным и сытным, важно знать о некоторых нюансах. УНИАН расскажет, нужно ли замачивать рис для плова и в какой посуде лучше всего его варить.

Плов рассыпчатый с мясом - секреты удачного приготовления

Для того, чтобы коронное узбекское блюдо вышло на славу, стоит ответственно отнестись к подготовительному этапу и правильно подобрать все необходимые ингредиенты:

рис - лучше покупайте узбекские сорта, тщательно промывайте рис и замачивайте его на 1 час;

- лучше покупайте узбекские сорта, тщательно промывайте рис и замачивайте его на 1 час; мясо - используйте баранину или говядину, нарезайте крупными кусками, обжаривайте, и только перед добавлением к рису, измельчайте;

- используйте баранину или говядину, нарезайте крупными кусками, обжаривайте, и только перед добавлением к рису, измельчайте; овощи - лук нарезайте кольцами или полукольцами, а морковь - крупными брусочками;

- лук нарезайте кольцами или полукольцами, а морковь - крупными брусочками; масло - выбирайте растительное масло без запаха, причем, на 1 кг риса должно уйти 200-250 мл масла;

- выбирайте растительное масло без запаха, причем, на 1 кг риса должно уйти 200-250 мл масла; специи - обязательно добавляйте чеснок (целую головку), острый перец (целый стручок), зиру, барбарис, молотый черный и красный перцы.

По желанию также вы можете добавить хмели-сунели, тимьян, кориандр, шафран, сухофрукты и другие ингредиенты на ваш вкус.

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Учитывайте, что настоящий плов можно приготовить только в чугунном казане с толстыми стенками. Рис в такой посуде готовится равномерно и остается рассыпчатым, а мясо не прилипает к стенкам.

Классический узбекский плов - рецепт

Основной принцип плова простой - вам сначала нужно приготовить зирвак (обжарить мясо и овощи, а только потом добавлять рис). Что касается пропорций, то мясо, морковь и рис кладут в равных частях, лук и чеснок - 1-2 головки. Технология приготовления следующая:

хорошенько разогреть казан и вылить в него масло;

обжарить нарезанное мясо, затем добавить лук;

когда мясо и лук обжарятся, добавить морковь;

по готовности моркови залить всё горячей водой, чтобы она покрывала мясо на 1-2 см;

выложить чеснок, специи, перец и другие ингредиенты;

посолить и варить на умеренном огне 40 минут, пока мясо не станет мягким.

На данном этапе вы можете считать, что приготовили зирвак. Далее нужно заложить рис. Делать это лучше шумовкой, чтобы равномерно распределить его. Рис необходимо утопить в бульоне и протушить в открытом виде 20 минут. Затем выключить огонь, накрыть казан крышкой и оставить плов "доходить" на 15-20 минут. Из готового блюда нужно достать чеснок и перец, которыми потом можно украсить плов, выложенный на большую тарелку.

Ранее УНИАН говорил о том, как приготовить вкусный плов в домашних условиях из курицы, говядины или свинины.

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