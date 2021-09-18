Куриная печень - простой ингредиент, из которого можно приготовить аппетитное блюдо

Данный продукт содержит большое количество витамина А, который благотворно влияет на кожу и зрение. Более того, 100 гр куриной печени достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность организма в железе.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на ужин, а сегодня поделимся потрясающими рецептами блюд из печени.

Куриная печень с луком и сметаной

печень куриная - 600 гр;

лук репчатый - 2 шт;

масло растительное;

сметана - 100 гр;

соль, перец - по вкусу;

зелень - по желанию.

Вымыть и обсушить куриную печень, разрезать на 3-4 части. Лук почистить, нарезать кольцами или кубиками. Обжарить лук на разогретой сковороде 3-4 минуты. Добавить печень, тушить, помешивая, 5-10 минут. Посолить, поперчить, влить сметану, тушить 2-3 минуты. В конце посыпать мелко нарезанной зеленью.

Паштет из куриной печени

печень куриная - 500 гр;

масло сливочное - 100-200 гр;

масло растительное;

лук репчатый - 1 шт;

морковь - 1 шт;

перец черный горошком - 5 шт;

перец душистый горошком - 2-3 шт;

лист лавровый - 1-2 шт;

соль - по вкусу.

Лук очистить, нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. На растительном масле обжарить лук до золотистого цвета, затем добавить морковь, жарить до мягкости.

Читайте такжеОвощное рагу: классический рецепт и оригинальные вариации с мясомКуриную печень промыть, обсушить, нарезать на кусочки. Овощи снять с огня, печень обжарить 10-15 минут, в конце добавить специи, перемешать. Соединить с луком, морковью и 1 ст.л сливочного масла. Накрыть крышкой, тушить 10 минут.

Убрать специи из блюда, пропустить печень с овощами через мясорубку или комбайн. Добавить оставшееся количество сливочного масла, перемешать. Можно по желанию отправить паштет в холодильник.

Блюда из куриной печени на сковороде с помидорами и перцем

куриная печень - 300 гр;

болгарский перец красный - 1 шт;

помидоры - 2 шт;

лук репчатый - 1 шт;

морковь - 1 шт;

соль, перец - по вкусу;

масло растительное;

зелень - несколько веточек.

Овощи очистить и промыть, морковь и сладкий перец нарезать соломкой, лук - полукольцами, помидоры - кубиками. Разогреть растительное масло на сковороде, выложить овощи (кроме помидоров), обжаривать их 5 минут.

Удалить прожилки у куриной печени, нарезать кусочками. Соединить с овощами, перемешать, обжаривать 7-10 минут. Добавить помидоры и специи, перемешать, тушить 10-15 минут. В конце добавить мелко рубленную петрушку и укроп.

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Автор: Кристина Кащавцева