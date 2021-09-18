Данный продукт содержит большое количество витамина А, который благотворно влияет на кожу и зрение. Более того, 100 гр куриной печени достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность организма в железе.
Ранее мы рассказывали, что приготовить на ужин, а сегодня поделимся потрясающими рецептами блюд из печени.
Куриная печень с луком и сметаной
- печень куриная - 600 гр;
- лук репчатый - 2 шт;
- масло растительное;
- сметана - 100 гр;
- соль, перец - по вкусу;
- зелень - по желанию.
Вымыть и обсушить куриную печень, разрезать на 3-4 части. Лук почистить, нарезать кольцами или кубиками. Обжарить лук на разогретой сковороде 3-4 минуты. Добавить печень, тушить, помешивая, 5-10 минут. Посолить, поперчить, влить сметану, тушить 2-3 минуты. В конце посыпать мелко нарезанной зеленью.
Паштет из куриной печени
- печень куриная - 500 гр;
- масло сливочное - 100-200 гр;
- масло растительное;
- лук репчатый - 1 шт;
- морковь - 1 шт;
- перец черный горошком - 5 шт;
- перец душистый горошком - 2-3 шт;
- лист лавровый - 1-2 шт;
- соль - по вкусу.
Лук очистить, нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. На растительном масле обжарить лук до золотистого цвета, затем добавить морковь, жарить до мягкости.
Читайте такжеОвощное рагу: классический рецепт и оригинальные вариации с мясомКуриную печень промыть, обсушить, нарезать на кусочки. Овощи снять с огня, печень обжарить 10-15 минут, в конце добавить специи, перемешать. Соединить с луком, морковью и 1 ст.л сливочного масла. Накрыть крышкой, тушить 10 минут.
Убрать специи из блюда, пропустить печень с овощами через мясорубку или комбайн. Добавить оставшееся количество сливочного масла, перемешать. Можно по желанию отправить паштет в холодильник.
Блюда из куриной печени на сковороде с помидорами и перцем
- куриная печень - 300 гр;
- болгарский перец красный - 1 шт;
- помидоры - 2 шт;
- лук репчатый - 1 шт;
- морковь - 1 шт;
- соль, перец - по вкусу;
- масло растительное;
- зелень - несколько веточек.
Овощи очистить и промыть, морковь и сладкий перец нарезать соломкой, лук - полукольцами, помидоры - кубиками. Разогреть растительное масло на сковороде, выложить овощи (кроме помидоров), обжаривать их 5 минут.
Удалить прожилки у куриной печени, нарезать кусочками. Соединить с овощами, перемешать, обжаривать 7-10 минут. Добавить помидоры и специи, перемешать, тушить 10-15 минут. В конце добавить мелко рубленную петрушку и укроп.
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