Что приготовить без плиты и духовки / фото ua.depositphotos.com

Из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры многие украинцы днями живут без газа и света. Но даже в такие трудные времена можно сытно и разнообразно питаться. УНИАН собрал 5 домашних рецептов, которые можно приготовить без газовых и электрических приборов.

Ранее мы рассказывали, как можно приготовить десерты без духовки и плиты.

Греческий салат в лаваше

  • Огурцы - 2 шт.
  • Помидоры - 2 шт.
  • Лаваш - 1 шт.
  • Сыр фета - 100 г.
  • Маслины - 100 г. 
  • Лук - 0,5 шт.
  • Салат - 2 листа
  • Чеснок - 1 зубчик.
  • Оливковое масло - 1 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу.

Огурцы и помидоры нарезать полукругом, фету - кубиком. Маслины разрезать пополам. Салат промыть и обсушить салфетками, порвать руками. Лук нарезать тонкими полукольцами. Смешать все ингредиенты.

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В отдельной миске смешать оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Заправить этим соусом салат и завернуть начинку в лаваш.

Полезная шаурма без плиты

  • Мясо готовое - 400 г
  • Пекинская капуста - 200 г
  • Лаваш или пита - 4 шт.
  • Огурцы - 2 шт.
  • Болгарский перец - 2 шт.
  • Помидоры - 2 шт.
  • Йогурт - 200 г
  • Сок лимона - 2 ст. л.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Специя карри - на кончике ножа

Перец нарезать тонкой соломкой, огурцы и помидоры - тонким полукругом. Готовое мясо (буженину, шинку, копченую курицу и т.д.) нарезать кубиком. В лаваш или питу выложить листья капусты, мясо и овощи. Для соуса смешать йогурт с лимонным соком, измельченным чесноком и карри. Полить соусом начинку, завернуть лаваш и подавать к столу.

Что приготовить без плиты и духовки / фото ua.depositphotos.com

Ленивая овсянка

  • Йогурт - 200 г.
  • хлопья овсяные - 150 г.
  • Молоко - 100 мл.
  • Сахар - 1,5 ст.л.
  • Фрукты, сухофрукты, орехи по вкусу.

Овсянку вечером залейте смесью молока и йогурта. Оставьте на ночь, чтобы каша настоялась и приготовилась. Готовую кашу заправьте сахаром и любимыми овощами. Можно также приготовить соленую овсянку с готовым мясом и рассыпчатым сыром.

Панини с ветчиной и сыром

  • Булочки панини - 2 шт.
  • Сыр моцарелла (или любой другой) - 40 г.
  • Ветчина - 4 ломтика.
  • Майонез - 2 ч.л.
  • Салат или пекинская капуста - 2 листа.

В булочках сделать глубокий надрез и смазать майонезом. Положить лист салата. Наполнить булочку ветчиной и ломтиками сыра. По желанию можно добавить в булочку любые овощи.

Салат с копченой курицей, маринованным грибами и морковью по-корейски

  • Копченая курица - 200 г.
  • Маринованные шампиньоны - 250 г.
  • Морковь по-корейски - 100 г.
  • Кукуруза консервированная - 1 банка.
  • Плавленый сырок - 150 г.
  • Майонез - 100 г.

Копченую курицу нарезать кубиком. Шампиньоны нарезать пополам или оставить целыми, если они мелкие. Слить сок из банки с кукурузой. Плавленые сырки натереть на крупной терке. Смешать в большой миске курицу, грибы, морковь по-корейски, кукурузу и плавленые сырки. Заправить салат майонезом и посолить по вкусу.

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