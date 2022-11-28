УНИАН собрал 5 рецептов блюд, которые готовятся без плиты, духовки и электрических приборов.

Из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры многие украинцы днями живут без газа и света. Но даже в такие трудные времена можно сытно и разнообразно питаться. УНИАН собрал 5 домашних рецептов, которые можно приготовить без газовых и электрических приборов.

Ранее мы рассказывали, как можно приготовить десерты без духовки и плиты.

Греческий салат в лаваше

Огурцы - 2 шт.

Помидоры - 2 шт.

Лаваш - 1 шт.

Сыр фета - 100 г.

Маслины - 100 г.

Лук - 0,5 шт.

Салат - 2 листа

Чеснок - 1 зубчик.

Оливковое масло - 1 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Огурцы и помидоры нарезать полукругом, фету - кубиком. Маслины разрезать пополам. Салат промыть и обсушить салфетками, порвать руками. Лук нарезать тонкими полукольцами. Смешать все ингредиенты.

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В отдельной миске смешать оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Заправить этим соусом салат и завернуть начинку в лаваш.

Полезная шаурма без плиты

Мясо готовое - 400 г

Пекинская капуста - 200 г

Лаваш или пита - 4 шт.

Огурцы - 2 шт.

Болгарский перец - 2 шт.

Помидоры - 2 шт.

Йогурт - 200 г

Сок лимона - 2 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика

Специя карри - на кончике ножа

Перец нарезать тонкой соломкой, огурцы и помидоры - тонким полукругом. Готовое мясо (буженину, шинку, копченую курицу и т.д.) нарезать кубиком. В лаваш или питу выложить листья капусты, мясо и овощи. Для соуса смешать йогурт с лимонным соком, измельченным чесноком и карри. Полить соусом начинку, завернуть лаваш и подавать к столу.

Ленивая овсянка

Йогурт - 200 г.

хлопья овсяные - 150 г.

Молоко - 100 мл.

Сахар - 1,5 ст.л.

Фрукты, сухофрукты, орехи по вкусу.

Овсянку вечером залейте смесью молока и йогурта. Оставьте на ночь, чтобы каша настоялась и приготовилась. Готовую кашу заправьте сахаром и любимыми овощами. Можно также приготовить соленую овсянку с готовым мясом и рассыпчатым сыром.

Панини с ветчиной и сыром

Булочки панини - 2 шт.

Сыр моцарелла (или любой другой) - 40 г.

Ветчина - 4 ломтика.

Майонез - 2 ч.л.

Салат или пекинская капуста - 2 листа.

В булочках сделать глубокий надрез и смазать майонезом. Положить лист салата. Наполнить булочку ветчиной и ломтиками сыра. По желанию можно добавить в булочку любые овощи.

Салат с копченой курицей, маринованным грибами и морковью по-корейски

Копченая курица - 200 г.

Маринованные шампиньоны - 250 г.

Морковь по-корейски - 100 г.

Кукуруза консервированная - 1 банка.

Плавленый сырок - 150 г.

Майонез - 100 г.

Копченую курицу нарезать кубиком. Шампиньоны нарезать пополам или оставить целыми, если они мелкие. Слить сок из банки с кукурузой. Плавленые сырки натереть на крупной терке. Смешать в большой миске курицу, грибы, морковь по-корейски, кукурузу и плавленые сырки. Заправить салат майонезом и посолить по вкусу.

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