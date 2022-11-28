Из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры многие украинцы днями живут без газа и света. Но даже в такие трудные времена можно сытно и разнообразно питаться. УНИАН собрал 5 домашних рецептов, которые можно приготовить без газовых и электрических приборов.
- Греческий салат в лаваше
- Полезная шаурма без плиты
- Ленивая овсянка
- Панини с ветчиной и сыром
- Салат с копченой курицей, маринованным грибами и морковью по-корейски
Ранее мы рассказывали, как можно приготовить десерты без духовки и плиты.
Греческий салат в лаваше
- Огурцы - 2 шт.
- Помидоры - 2 шт.
- Лаваш - 1 шт.
- Сыр фета - 100 г.
- Маслины - 100 г.
- Лук - 0,5 шт.
- Салат - 2 листа
- Чеснок - 1 зубчик.
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Огурцы и помидоры нарезать полукругом, фету - кубиком. Маслины разрезать пополам. Салат промыть и обсушить салфетками, порвать руками. Лук нарезать тонкими полукольцами. Смешать все ингредиенты.
В отдельной миске смешать оливковое масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Заправить этим соусом салат и завернуть начинку в лаваш.
Полезная шаурма без плиты
- Мясо готовое - 400 г
- Пекинская капуста - 200 г
- Лаваш или пита - 4 шт.
- Огурцы - 2 шт.
- Болгарский перец - 2 шт.
- Помидоры - 2 шт.
- Йогурт - 200 г
- Сок лимона - 2 ст. л.
- Чеснок - 2 зубчика
- Специя карри - на кончике ножа
Перец нарезать тонкой соломкой, огурцы и помидоры - тонким полукругом. Готовое мясо (буженину, шинку, копченую курицу и т.д.) нарезать кубиком. В лаваш или питу выложить листья капусты, мясо и овощи. Для соуса смешать йогурт с лимонным соком, измельченным чесноком и карри. Полить соусом начинку, завернуть лаваш и подавать к столу.
Ленивая овсянка
- Йогурт - 200 г.
- хлопья овсяные - 150 г.
- Молоко - 100 мл.
- Сахар - 1,5 ст.л.
- Фрукты, сухофрукты, орехи по вкусу.
Овсянку вечером залейте смесью молока и йогурта. Оставьте на ночь, чтобы каша настоялась и приготовилась. Готовую кашу заправьте сахаром и любимыми овощами. Можно также приготовить соленую овсянку с готовым мясом и рассыпчатым сыром.
Панини с ветчиной и сыром
- Булочки панини - 2 шт.
- Сыр моцарелла (или любой другой) - 40 г.
- Ветчина - 4 ломтика.
- Майонез - 2 ч.л.
- Салат или пекинская капуста - 2 листа.
В булочках сделать глубокий надрез и смазать майонезом. Положить лист салата. Наполнить булочку ветчиной и ломтиками сыра. По желанию можно добавить в булочку любые овощи.
Салат с копченой курицей, маринованным грибами и морковью по-корейски
- Копченая курица - 200 г.
- Маринованные шампиньоны - 250 г.
- Морковь по-корейски - 100 г.
- Кукуруза консервированная - 1 банка.
- Плавленый сырок - 150 г.
- Майонез - 100 г.
Копченую курицу нарезать кубиком. Шампиньоны нарезать пополам или оставить целыми, если они мелкие. Слить сок из банки с кукурузой. Плавленые сырки натереть на крупной терке. Смешать в большой миске курицу, грибы, морковь по-корейски, кукурузу и плавленые сырки. Заправить салат майонезом и посолить по вкусу.