УНИАН перечислил десерты, для приготовления которых не требуются газовые и электрические приборы.

Блэкаут в Украине - не повод отказываться от вкусных сладостей. Некоторые десерты можно приготовить вообще без использования электрических приборов и газовой плиты. Эти десерты не уступают приготовленным в духовке, и сделают дни взрослых и детей намного слаще.

Шоколадный рулет с кокосом

Печенье - 300 г.

Сливочное масло - 150 г.

Вода - 0,5 стакана.

Сахар - 0,5 стакана.

Какао-порошок - 3 ст. л.

Сахарная пудра - 100 г.

Кокосовая стружка - 40 г.

Печенье измельчить скалкой или поломать руками. Перемешать печенье с какао-порошком. В воде комнатной температуры растворить сахарную пудру. Влить сладкую воду к печенью и размешать до получения густого теста.

Сливочное масло оставить при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось. Смешать масло с кокосовой стружкой и сахаром, пока крем не станет однородным.

Видео дня

Тесто раскатать в тонкий длинный пласт толщиной около 5 мм. Лучше делать это на пищевой пленке или пергаменте, поскольку тесто может липнуть к столу. Смазать тесто кремом и завернуть в рулет. Поставить на час в холодильник, на подоконник или в другое холодное место.

Шоколадная колбаса

Песочное печенье - 200 г.

Сливочное масло - 100 г.

Грецкие орехи или арахис - 80 г.

Сахарная пудра - 90 г.

Молоко жирное - 50 мл.

Какао-порошок - 50 г.

Половину печенья измельчить скалкой в порошок, вторую половину крупно нарезать или поломать руками. Порубить ножом орехи. Оставить при комнатной температуре масло и молоко.

В молоко комнатной температуры добавить сахарную пудру и какао, затем вмешать кусочки мягкого масла и орехи. Перемешать массу до однородности. Затем добавить обе части печенья. Сформировать колбаску, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодное место для остывания.

Конфеты "Рафаэлло"

Сгущенка - 1 банка.

Сливочное масло - 50 г.

Кокосовая стружка - 200.

Миндаль - 80 г.

Ванильный сахар - 10 г.

Коньяк по желанию - 1 ч.л.

Сгущенное молоко смешать с мягким сливочным маслом комнатной температуры. По желанию влить немного коньяка для изысканного аромата. Добавить обычный и ванильный сахар. Оставить в холодном месте массу на день. Затем из загустевшей массы сформировать шарики и вложить внутрь конфет миндаль. Щедро обвалять конфеты в кокосовой стружке.

Вафельный торт

Вафельные коржи - 100 г.

Вареная сгущенка - 600 г.

Сливочное масло - 250 г.

Вафельный торт готовится смехотворно просто. Масло заранее достаньте из холодильника и размягчите до комнатной температуры. Перемешать сгущенку с маслом до однородности. Затем выложить торт слоями, смазывая кремом каждый корж. Оставить торт в холодном месте на 4 часа для пропитки.

Если хотите приготовить менее приторный десерт, приготовьте крем поровну из сгущенного молока и сметаны.

Пирожное "Картошка"

Печенье - 350 г.

Сгущенное молоко - 200 г.

Сливочное масло - 100 г.

Молоко - 80 мл.

Какао-порошок - 3 ст. л.

Сахарная пудра - 2 ст. л.

Пирожное "Картошка" готовится просто. Печенье измельчить скалкой или разломать руками. Смешайте печенье со сгущенкой, мягким сливочным маслом и молоком. Добавить половину порошка какао и замесить густую массу.

Из массы слепить круглые шарики. Остальное какао смешать с сахарной пудрой и в этой смеси обвалять "Картошку". Также картошку можно обвалять в кокосовой стружке.

Вас также могут заинтересовать новости: