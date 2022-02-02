Рыбные тефтели в томатном соусе / фото ua.depositphotos.com

Рыбные тефтели - очень полезное и аппетитное блюдо. Такие симпатичные румяные шарики любят многие дети, которые совсем не жалуют рыбу в обычном виде. Чаще всего для приготовления блюда выбирают филе трески, хека, минтая, осетра, горбуши.

Если вы используете замороженную рыбу, то размораживать её рекомендуется в соленой воде - так она сохранит свой вкус и полезные микроэлементы. На гарнир к тефтелям рекомендуется подавать картофельное пюре, рис или чечевицу.

Ранее мы публиковали вкусный рецепт рыбных котлет - очень нежных и хрустящих.

Рыбные тефтели в томатном соусе

  • Филе или фарш рыбы - 500 г.
  • Белый хлеб - 50 г.
  • Молоко - 6 ст.л.
  • Лук - 1 шт.
  • Томатная паста - 200 г.
  • Растительное масло - 4 ст.л.
  • Пучок петрушки.
  • Мука для обваливания.
  • Сахар - 1 ч.л.
  • Соль, перец по вкусу.

Хлеб залить молоком и оставить размокать. В блендере или мясорубке измельчить рыбное филе, половину луковицы, морковь, размягченный хлеб с молоком. Посолить и поперчить по вкусу. Для соуса измельчить вторую половину луковицы и петрушку. Обжарить лук на сковороде до золотистого цвета, добавить томатную пасту и сахар и влить немного воды. Готовить соус 5 минут под крышкой. 

Из рыбного фарша сформировать шарики мокрыми руками и обильно обвалять в муке. На широкой сковороде разогреть растительное масло и подрумянить тефтели с двух сторон несколько минут. Залить тефтели томатным соусом. В соус добавить зелень и любимые специи. Тушить на слабом огне 7-10 минут.

Рыбные тефтели рецепт / фото ua.depositphotos.com

Рыбные тефтели с рисом в духовке

  • Рыба - 800 г.
  • Рис - 0,5 стакана.
  • Луковица - 2 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Томатная паста - 2 ст.л.
  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Рис отварить до готовности (20 минут). Рыбу и одну луковицу измельчить в мясорубке. В рыбный фарш выложить рис, посолить и поперчить, перемешать до однородности. Духовку разогреть до 180 градусов. Из фарша сформировать тефтели и выложить в форму для запекания. Выпекать 20 минут про 180 градусах.

Вторую луковицу мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на сковороде до золотистого цвета. Добавить к овощам томатную пасту, специи по вкусу и влить немного воды. Готовые тефтели полить томатным соусом. Оставить в закрытой духовке на 10 минут.

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