Рецепт рыбных тефтелей достаточно прост и при этом потрясающе вкусный.

Рыбные тефтели - очень полезное и аппетитное блюдо. Такие симпатичные румяные шарики любят многие дети, которые совсем не жалуют рыбу в обычном виде. Чаще всего для приготовления блюда выбирают филе трески, хека, минтая, осетра, горбуши.

Если вы используете замороженную рыбу, то размораживать её рекомендуется в соленой воде - так она сохранит свой вкус и полезные микроэлементы. На гарнир к тефтелям рекомендуется подавать картофельное пюре, рис или чечевицу.

Ранее мы публиковали вкусный рецепт рыбных котлет - очень нежных и хрустящих.

Рыбные тефтели в томатном соусе

Филе или фарш рыбы - 500 г.

Белый хлеб - 50 г.

Молоко - 6 ст.л.

Лук - 1 шт.

Томатная паста - 200 г.

Растительное масло - 4 ст.л.

Пучок петрушки.

Мука для обваливания.

Сахар - 1 ч.л.

Соль, перец по вкусу.

Хлеб залить молоком и оставить размокать. В блендере или мясорубке измельчить рыбное филе, половину луковицы, морковь, размягченный хлеб с молоком. Посолить и поперчить по вкусу. Для соуса измельчить вторую половину луковицы и петрушку. Обжарить лук на сковороде до золотистого цвета, добавить томатную пасту и сахар и влить немного воды. Готовить соус 5 минут под крышкой.

Из рыбного фарша сформировать шарики мокрыми руками и обильно обвалять в муке. На широкой сковороде разогреть растительное масло и подрумянить тефтели с двух сторон несколько минут. Залить тефтели томатным соусом. В соус добавить зелень и любимые специи. Тушить на слабом огне 7-10 минут.

Рыбные тефтели с рисом в духовке

Рыба - 800 г.

Рис - 0,5 стакана.

Луковица - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Томатная паста - 2 ст.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Рис отварить до готовности (20 минут). Рыбу и одну луковицу измельчить в мясорубке. В рыбный фарш выложить рис, посолить и поперчить, перемешать до однородности. Духовку разогреть до 180 градусов. Из фарша сформировать тефтели и выложить в форму для запекания. Выпекать 20 минут про 180 градусах.

Вторую луковицу мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на сковороде до золотистого цвета. Добавить к овощам томатную пасту, специи по вкусу и влить немного воды. Готовые тефтели полить томатным соусом. Оставить в закрытой духовке на 10 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: