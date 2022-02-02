Рыбные тефтели - очень полезное и аппетитное блюдо. Такие симпатичные румяные шарики любят многие дети, которые совсем не жалуют рыбу в обычном виде. Чаще всего для приготовления блюда выбирают филе трески, хека, минтая, осетра, горбуши.
Если вы используете замороженную рыбу, то размораживать её рекомендуется в соленой воде - так она сохранит свой вкус и полезные микроэлементы. На гарнир к тефтелям рекомендуется подавать картофельное пюре, рис или чечевицу.
Ранее мы публиковали вкусный рецепт рыбных котлет - очень нежных и хрустящих.
Рыбные тефтели в томатном соусе
- Филе или фарш рыбы - 500 г.
- Белый хлеб - 50 г.
- Молоко - 6 ст.л.
- Лук - 1 шт.
- Томатная паста - 200 г.
- Растительное масло - 4 ст.л.
- Пучок петрушки.
- Мука для обваливания.
- Сахар - 1 ч.л.
- Соль, перец по вкусу.
Хлеб залить молоком и оставить размокать. В блендере или мясорубке измельчить рыбное филе, половину луковицы, морковь, размягченный хлеб с молоком. Посолить и поперчить по вкусу. Для соуса измельчить вторую половину луковицы и петрушку. Обжарить лук на сковороде до золотистого цвета, добавить томатную пасту и сахар и влить немного воды. Готовить соус 5 минут под крышкой.
Из рыбного фарша сформировать шарики мокрыми руками и обильно обвалять в муке. На широкой сковороде разогреть растительное масло и подрумянить тефтели с двух сторон несколько минут. Залить тефтели томатным соусом. В соус добавить зелень и любимые специи. Тушить на слабом огне 7-10 минут.
Рыбные тефтели с рисом в духовке
- Рыба - 800 г.
- Рис - 0,5 стакана.
- Луковица - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Томатная паста - 2 ст.л.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Соль, перец, мускатный орех по вкусу.
Рис отварить до готовности (20 минут). Рыбу и одну луковицу измельчить в мясорубке. В рыбный фарш выложить рис, посолить и поперчить, перемешать до однородности. Духовку разогреть до 180 градусов. Из фарша сформировать тефтели и выложить в форму для запекания. Выпекать 20 минут про 180 градусах.
Вторую луковицу мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на сковороде до золотистого цвета. Добавить к овощам томатную пасту, специи по вкусу и влить немного воды. Готовые тефтели полить томатным соусом. Оставить в закрытой духовке на 10 минут.