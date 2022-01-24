Как приготовить рыбные котлеты в духовке или на сковороде - узнайте на УНИАН.

Рецептов данного блюда существует великое множество - каждая хозяйка делает котлеты так, как ей нравится или так, как ее научила мама. УНИАН собрал лучшие рецепты блюда, знакомого нам с детства, и подскажет, как приготовить рыбные котлеты.

Ранее мы говорили о том, как выбрать рыбные консервы.

Рыбные котлеты из консервы

Рыба консервированная, в масле - 1 банка

Хлопья овсяные (геркулес) - 1 стакан

Яйца - 3 шт.

Лук зеленый - 2 шт.

Масло растительное - 1 ст.л. + для жарки

Соль - 0,5 ч.л.

Хлопья высыпать в миску, вбить сырые яйца, посолить и тщательно перемешать. Добавить 2 ст.л жидкости из консервы и оставить на 10 минут. Мелко нарезать лук, достать рыбу из банки, удалить крупные кости и размять вилкой рыбу до состояния пюре.

Соединить вместе хлопья, яйца, лук и рыбу, добавить 1 ст.л растительного масла. Разогреть масло на сковороде, мокрыми руками сформировать котлеты, выложить их. Обжаривать с каждой стороны по 10 минут, не накрывая крышкой.

Рыбные котлеты с картофелем

Картофель - 500 г

Хек или филе хека - 500 г

Лук средний - 2 шт.

Растительное масло - 4 ст. л

Панировочные сухари - 7-8 ст. л

Зелень укропа рубленая - 2 ст. л

Соль

Перец черный молотый

Читайте такжеКак приготовить лазанью дома: 4 рецепта итальянского блюдаКартофель отварить в мундире, по готовности почистить, пока не остыл. Если купили тушку хека, а не филе, превратить тушку в филе. Репчатый лук (1 шт) мелко нарезать и обжарить на сковороде.

Картофель, рыбу и репчатый лук (целый) пропустить через мясорубку или измельчить в комбайне. Затем добавить жареный лук, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно вымешать, сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, жарить на растительном масле до готовности.

Рыбные котлеты с рисом

Треска (филе) - 250 г

Рис - 25 г

Лук репчатый - 60 г

Яйцо - 0,5 шт.

Булка белая (несладкая) - 30 г

Сухари панировочные - 60 г

Зелень свежая (укроп и петрушка) - по вкусу

Молоко - 50 мл

Масло растительное - 3 ст. л

Читайте такжеОбалденная капуста пелюстка на зиму: как приготовить яркую закускуВ 200 мл воды сварить рис, остудить. С булочки снять корочку, мякиш замочить в молоке на 5 минут. Треску прокрутить на мясорубке, соединить с рисом. Добавить измельченную зелень. Репчатый лук очистить, мелко нарезать и высыпать в емкость с фаршем.

В отдельной миске взбить яйцо, половину добавить в фарш. Мякиш от булки отжать от молока, тоже добавить в миску. Готовый фарш посолить, поперчить и перемешать. Влажными руками сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях. Разогреть растительное масло на сковороде, выложить котлеты и обжаривать их под крышкой 7-10 минут.

Рыбные котлеты с томатным соусом

Филе хека - 500 г

Филе пангасиуса - 500 г

Подчеревок (свиная брюшина) – 300 г

Лук репчатый - 1-2 шт.

Растительное масло - 30-40 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Булочка белая - 100 г или манная крупа - 4 ст. л

Помидоры тертые - 0,5 л

Мука

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Лавровый лист - 1 шт.

Сахар - 1-2 ст. л

Если филе рыбы замороженное, то разморозить, затем отжать лишнюю жидкость, нарезать кусками. Свинину также нарезать, булочку замочить в молоке на 5 минут, затем отжать.

Репчатый лук нарезать кубиками, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Промыть помидоры, ошпарить кипятком, промыть под холодной водой. Снять кожуру, натереть овощи на терке. Пропустить через мясорубку свинину, рыбу, булочку и лук, добавить растительное масло. Добавить яйцо, соль и перец.

Если вместо булочки использовали манку, то поставить фарш в холодильник на 1 час.

Мокрыми руками сформировать котлеты, обвалять в муке. Выложить на разогретую сковороду, смазанную маслом, жарить без крышки на среднем огне около 2 минут с каждой стороны.

После того, как все котлеты будут готовы, в сковороду с остатками масла вылить тертые помидоры. Довести до кипения, посолить, поперчить, добавить сахар и лавровый лист. Залить соусом котлеты, поставить на огонь и тушить на маленьком огне под крышкой 15 минут.

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