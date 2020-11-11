У блюда просто невероятный аромат и оно очень вкусное.

Ризотто – известное во всем мире итальянское блюдо. Готовят его из крахмалистого круглозернистого риса особых сортов с добавлением бульона.

Читайте такжеАроматное и нежное ризотто: как приготовить вкусное блюдоФирменная вязкая консистенция является характерной особенностью данного блюда. Каждая крупинка риса должна пропитаться бульоном, приобрести бархатисто-кремовую структуру, при этом стать мягкой снаружи и немного твердоватой внутри.

Для этого блюда нужно использовать такие сорта риса, как арборио, карнароли, бальдо и виалоне нано. Варить ризотто следует, постоянно помешивая.

Грибное ризотто считается классикой итальянской кухни. Существуют также другие варианты блюда – с курицей, морепродуктами и другими ингредиентами.

Ризотто с грибами

Бульон (куриный) - 1,5 л

Грибы - горсть белых сушеных и две большие горсти любых свежих

Лук репчатый - 1 шт.

Сельдерей черешковый - 2 шт.

Вино белое сухое - 75 мл

Рис - 400 г

Зелень

Масло оливковое

Лимон (сок лимона) - 1 шт.

Пармезан - 100 г

Масло сливочное - 100 г

Лук и сельдерей мелко порезать и обжарить на масле. Сухие грибы залить горячим куриным бульоном.

К обжаренному луку с сельдереем добавить рис (мыть его не нужно).

Сделать малейший огонь, влить вино. Все время перемешивать. Как только вино испарится, начать вливать частями горячий бульон: новый его половник добавлять, как испариться предыдущий.

Разбухшие сухие грибы нарезать и добавить в ризотто. Туда же влить насыщенный грибным вкусом бульон.

Хорошо разогреть сковородку или сотейник, добавить немного масла. Обжарить на нем свежие грибы в течение нескольких минут. Порезать обжаренные грибы.

В готовое ризотто добавить сливочное масло и тертый пармезан. Далее добавить обжаренные грибы, любимые травы, масло и сок лимона, посолить и поперчить. Накрыть крышкой и дать ему настояться в течение нескольких минут.

Разложить ризотто по тарелкам, посыпать пармезаном и наслаждаться его вкусом.

Ризотто с курицей и грибами

Рис - 1 ст.

Грудка куриная - 1 шт.

Грибы (шампиньоны, вешенки или белые) - 300 г

Бульон куриный - 1 л

Вино белое сухое - 100 мл

Лук репчатый - 1 шт.

Пармезан - 70 г

Масло сливочное - 2 ст. л.

Оливковое масло - 4 ст. л.

Зелень - 1 пучок

Шафран - 1 пучка

Цедра лимона - 1 ч. л.

Чеснок - 3 зубчик

Сварить куриный бульон с добавлением лука, моркови и корня сельдерея. Процедить. Положить бульон без мяса и овощей на медленный огонь.

Читайте такжеАроматно-сочная тушеная капуста с грибами: как приготовить вкусное блюдоВ сковороде с толстым дном растопить сливочное масло. Добавить немного розмарина. Когда масло насытится ароматом, убрать розмарин со сковороды. Добавить к маслу порезанную мелко луковицу, тушить до прозрачности.

Когда лук станет прозрачным, добавить рис. Постоянно помешивая, потомить рис на небольшом огне, пока рисинки не станут светлее (где-то 3-5 минут).

Влить в сковородку вино, помешивая, дождаться, когда рис его впитает. Добавить щепотку шафрана. Влить половник теплого куриного бульона. Снова подождать, когда рис впитает жидкость.

Тем временем на отдельной сковороде обжарить в оливковом масле грибы до золотистого цвета. Выложить их на тарелку, дать остыть.

В рис снова влить половник куриного бульона и хорошо перемешать.

На сковороду, где обжаривались грибы, налить оливковое масло, добавить неочищенные зубчики чеснока. Дождаться, когда чеснок отдаст маслу свой аромат и, не вынимая зубчики, выложить в сковородку куриное филе, порезанное кубиком.

Пока обжаривается куриное филе, влить в рис еще один половник бульона. Следует тщательно следить, чтобы рис был достаточно влажным. Добавить к рису лимонную цедру и еще один половник бульона.

Добавить в сковородку грибы и курицу, влить еще один половник бульона. Тщательно перемешать.

Когда жидкость почти испарится, рис должен приобрести кремовую структуру. Натереть сыр, добавить в ризотто. Попробовать рис - он должен быть al dente, то есть не полностью мягким. Подсолить ризотто, добавить немного перца.

Выключить огонь, но не убирать сковородку с конфорки. Добавить нарезанную зелень, накрыть ризотто крышкой и дать ему "подышать" еще 5 минут.

Разложить ризотто по тарелкам, сверху посыпать натертым сыром.

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Автор: УНИАН