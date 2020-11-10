Такие грибочки будут как отличной закуской, так и гарниром.

Грибы в сметане – универсальное вкусное блюдо. Готовить его можно из любых грибов: свежих или замороженных, лесных или приобретенных в магазине.

Сметанный соус и грибы идеально сочетаются, дополняя вкус друг друга. Получается яркий тандем со сливочным привкусом и грибным ароматом. Грибы в сметане могут быть как самостоятельным блюдом, так и отличным гарниром.

Лесные грибы в сметанном соусе

Маслята (можно любые лесные) - 500 г

Лук - 2 шт.

Сметана - 250 мл

Сливочное масло - 70 г

Мука - 2 ст. л.

Вода - 2 ст. л.

Растительное масло - 3 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Грибы предварительно замочить в холодной воде. Перебрать от мусора и промыть под проточной водой. Нарезать грибы произвольно. Можно сначала отварить их в подсоленной воде 10-15 минут.

Читайте такжеСочный пирог с грибами: как приготовить ароматную выпечкуВ сковороде разогреть растительное масло, выложить грибы и обжарить их в течение 15-20 минут, постоянно помешивая на среднем огне.

Лук очистить и нарезать полукольцами. Добавить ее к грибам, посолить и поперчить, перемешать. Накрыть сковороду с грибами крышкой и тушить их около 30-40 минут, постоянно помешивая.

Тем временем можно начать готовить соус. В сотейнике или сковороде с толстым дном растопить сливочное масло, всыпать просеянную муку и обжарить до легкого кремового цвета. Влить кипяченую воду, хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

Влить полученную жидкость в грибы, добавить сметану и все тщательно перемешать. Попробовать на соль и перец, при необходимости добавить специи. На медленном огне тушить смесь 2-3 минуты. Для более густого соуса тушить не менее 10 минут.

Шампиньоны в сметанном соусе

Шампиньоны - 350 г

Лук репчатый - 1 шт.

Сметана (15%) - 1 ст.

Мука - 1 ст. л.

Вода или бульон - 1-2 ст.

Масло растительное - 1-2 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лук почистить, нарезать мелкими кубиками, слегка обжарить на растительном масле.

Грибы зачистить жесткой кухонной щеткой, нарезать крупными пластинками, добавить к луку. Готовить до золотистого цвета.

Далее всыпать в грибы столовую ложку с горкой муки. Быстро перемешать, муку должно покрыть грибы и вобрать в себя все соки.

Влить 1-2 стакана воды или любого бульона (зависит от того, насколько густой соус хочется получить), хорошо размешать, чтобы не было комков. Готовить 5 минут.

Добавить неполный стакан не слишком жирной сметаны.

Хорошо размешать соус и готовить на тихом огне 7-10 минут. Если соус получится очень густым, можно добавить еще немного бульона, если жидковат, подержать на плите чуть дольше чем 10 минут. Готовый соус посолить и поперчить.

Шампиньоны в сметане в духовке

Шампиньоны - 400 г

Сметана - 300 г

Твердый сыр - 150 г

Крахмал кукурузный - 3 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Смесь итальянских трав - 1 ч. л.

Чеснок - 1 зубчик

Панировочные сухари (из хлебной крошки) - 3 ст. л.

Растительное масло - для смазывания формы

Вымыть и нарезать шампиньоны: крупные – на 6-8 частей, а более мелкие – на 4 части.

Читайте такжеАппетитные блины с грибами: как приготовить вкусное блюдоСмазать форму для запекания небольшим количеством подсолнечного масла.

Нарезанные грибы выложить в форму. Отправить ее в разогретую до 220°C духовку и выпекать 15 минут.

Смешать сметану, кукурузный крахмал, мелко нарезанный зубчик чеснока и 100 г натертого сыра. Добавить по вкусу соль и молотый черный перец.

В отдельной емкости смешать остальной сыр (50 г) и панировочные сухари из крупной хлебной крошки.

Достать из духовки шампиньоны. Выложить на грибы подготовленный сырно-сметанный соус и посыпать его смесью сушеных итальянских трав. Присыпать все смесью сыра и панировочных сухарей.

Отправить форму в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился, а корочка слегка покраснела. Готовые шампиньоны подавать к столу горячими.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН