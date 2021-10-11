Белые грибы – самая желанная находка любого охотника за грибами.

Белый гриб заслуженно считается самым ценным грибом Украины. Найти такой дар мечтает любой грибник. Он обладает тонким ароматом и деликатным вкусом. При приготовлении блюда из белых грибов важно не перебить вкус продукта и не переготовить грибы. Раннее мы рассказывали, что можно приготовить из помидор быстро и вкусно.

Суп с белыми грибами

Ароматное первое блюдо можно приготовить как с сушеными, так и свежими грибами. Грибной суп можно дополнить любимыми овощами, зеленью или сливками. Блюдо также можно перебить блендером в пюре. Как приготовить вкусный суп с белыми грибами – читайте на УНИАН.

Жульен с белыми грибами

Белые грибы – 120 г.

Лук – 1 шт.

Сметана – 4 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Твёрдый сыр – 100 г.

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Грибы перебрать и удалить грязь. Промыть и обсушить полотенцем. Нарезать грибы соломкой. Лук мелко нашинковать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Затем выложить в сковороду грибы и обжаривать до готовности грибов.

В сотейник или маленькую кастрюлю влить сметану, вмешать муку, посолить и поперчить. Помешивать соус лопаткой пока он не загустеет. Обжаренные грибы с луком выложить в форму для запекания. Залить сметанным соусом и посыпать тертым сыром. Выпекать 15 минут при 150 градусах.

Ризотто с белыми грибами

Ризотто – одно из самых известных блюд итальянской кухни. Готовится оно из риса особых сортов и бульона. Часто ризотто готовят с морепродуктами или рыбой. Мы же предлагаем осенний вариант. Ризотто с белыми грибами понравится вам своим благородным ароматом.

Маринованные белые грибы на зиму

Белые грибы – 500 г.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 6% – 3 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Черный перец горошком – 5 шт.

Читайте такжеЧто приготовить из фарша: 4 простых и сытных блюда для всей семьиГрибы вымыть и очистить от грязи. Крупные грибы порезать. Довести до кипения в кастрюле без крышки. Варить 20 минут, снимая пену. Грибы отбросить на дуршлаг. В воду после варки грибов добавить соль, перец, лавровый лис т и довести до кипения.

Рассол вылить в кастрюлю, выложить грибы и довести до кипения на маленьком огне. После этого добавить уксус и варить ещё 5 минут. В стерилизованную банку положить грибы и залить рассолом. Хранить в кладовке.

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Автор: Екатерина Пулатова