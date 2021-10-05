Если вы не знаете, что приготовить из помидор, пока овощи не испортились – мы подскажем несколько оригинальных идей.

Сочные помидоры – один из самых популярных овощей в мире. Без него невозможно представить многие первые блюда, гарниры, соуса и даже десерты. Томаты придают блюду легкую овощную кислинку, а также могут приобрести сладкий вкус после обработки.

Что приготовить из помидор: вяленые помидоры

Вяленые помидоры очень популярны в Италии. Этот способ приготовления максимально раскрывает вкус помидоров, делая его изысканным. Вяленые помидоры добавляют в салаты, используют как начинку для пирогов или просто едят с хлебом. Для вяления используют овальные помидоры "сливки" и удаляют мякоть с семенами (но по желанию мякоть можно оставить).

Помидоры - 600 г.

Оливковое масло нерафинированное - 100 г.

Соль.

Сахар.

Сухой розмарин.

Чеснок - 2 зубчика.

Мясистые помидоры разрезать на четвертинки, удалить мякоть с семенами. Выложить на противень с пергаментом. Все помидоры слегка посолить. Если сорт не сладкий, то слегка присыпать сахаром. Поставить в разогретую до 130 градусов духовку и оставить на 6-8 часов. Из помидор должна выделиться вся влага. Периодически открывать дверцу духовки и выпускать пар.

В подготовленную банку влить на дно немного оливкового масла, добавить несколько веточек розмарина и пару тонких ломтиков чеснока. Выложить слой вяленых томатов. Затем снова положить розмарин и чеснок и слой томатов. Заполнить банку до конца и влить остальное оливковое масло. Закрыть крышкой. Хранить 6 месяцев. Томаты будут готовы через 2 недели.

Рецепты из помидоров: брускетта из помидоров

Брускетта – это небольшой бутерброд из белого батона с чесноком. Такая закуска разгоняет аппетит и очень быстро готовится. Классической начинкой для брускетт считается сочетание томатов с моцареллой. Рецепт брускетты с помидорами читайте на УНИАН.

Что приготовить на ужин из помидор: фаршированные помидоры

Фаршировать помидоры можно любой начинкой по вкусу: брынзой, крабовыми палочками, фаршем с рисом или куриной грудинкой. При желании такое блюдо можно запечь, как фаршированные перцы.

Помидоры - 4 шт.

Вареные яйца - 2 шт.

Твердый сыр - 120 г.

Чеснок - 2 зубчика.

Майонез - 2 ст.л.

Петрушка для украшения.

Сыр и яйца натереть на крупной терке, чеснок на мелкой. Добавить майонез, перемешать, посолить по вкусу. Из помидоров срезать верхушку и выскоблить мякоть ложкой. Выложить начинку в помидоры и украсить петрушкой.

Блюда из помидоров: томатный суп

Читайте такжеЧто приготовить из фарша: 4 простых и сытных блюда для всей семьиВ Украине томатные супы обязательно готовятся на жирном наваристом бульоне и имеют много компонентов: борщ, рассольник, солянка. Тем не менее суп из помидоров сам по себе очень легкий и простой в приготовлении. Рассказываем, как приготовить томатный суп с фрикадельками или с макаронами.

Рецепты с помидорами: шакшука

Самым распространенным блюдом на завтрак является яичница. В каждой стране есть своя вариация этого блюда. Читайте на УНИАН рецепт шакшуки – израильской яичницы с помидорами и перцем.

Автор: Екатерина Пулатова