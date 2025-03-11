Любой из паштетов готовится очень просто.

Паштет из печени можно не только купить в магазине, но и приготовить самостоятельно. Так даже лучше - вы точно будете знать, что входит в состав намазки. Не обязательно использовать для паштет только печень - есть несколько не менее изысканных вариантов.

Паштет из шпрот

Ингредиенты для такого блюда может купить любая хозяйка. Паштет из шпрот и плавленого сыра готовится очень быстро и просто. Вам нужно взять:

одну банку шпрот в масле;

один-два брикета плавленого сыра;

два куриных яйца;

два небольших красных лука;

майонез;

несколько веточек укропа;

соль, перец, сок лимона.

Для того чтобы сделать паштет из шпрот на скорую руку, в первую очередь необходимо сварить и остудить яйца. Далее открыть банку с рыбой, слить масло, достать содержимое. Переложить шпоры в чашу блендера, туда же добавить произвольно нарезанный красный лук, яйца и плавленый сыр. Все тщательно измельчить.

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Полить майонезом по вкусу (желательно не более 1-2 столовых ложек), посолить, поперчить, выдавить немного лимонного сока, посыпать нарезанным укропом. Снова перемешать блендером или вручную. Паштет из шпрот с яйцом и плавленым сыром готов - можно намазывать на хлеб и подавать к столу.

Паштет из скумбрии

Второй вариант рыбной закуски - это паштет из соленой скумбрии. Также можно использовать свежую, слабосоленую, консервированную или копченую рыбу, все зависит от ваших предпочтений. Для паштета нужно купить:

полкилограмма филе скумбрии;

два яйца;

петрушку;

одну морковь;

одну луковицу;

майонез;

перец черный;

перец красный;

соль;

тимьян.

Оригинальный паштет из скумбрии по этому рецепту готовится с учетом, что рыба будет свежей или свежемороженной. Так что, для начала вам нужно ее разморозить. Затем разделать тушку - достать внутренности, убрать голову и хвост. Рыбу нарезать на 3 крупных куска и вымыть.

Поместить тушку в кастрюлю. Луковицу разрезать на две части, морковь на три части, и все овощи добавить к рыбе. Там же разместить корень петрушки. Залить все водой так, чтобы она еле-еле покрывала содержимое кастрюли. Посолить и варить 25 минут на слабом огне под крышкой, также сварить вкрутую яйца.

По готовности достать рыбу и овощи из емкости, рыбный бульон процедить и оставить 50 граммов для паштета. Когда ингредиенты остынут, сложить в чашу блендера филе скумбрии без костей, лук, морковь, нарезанные вареные яйца, листья и корень петрушки, тимьян и бульон. Измельчить до однородности, потом добавить майонез, два вида перца и соль. Снова взбить блендером. Переложить готовую массу в стеклянную банку, оставить в холодильнике на 1 час, затем подать на стол.

Интересно, что по такому же принципу можно приготовить паштет из консервированной скумбрии с яйцом, но тогда рыбу, конечно, варить не нужно - просто достать из банки и измельчить в блендере вместе с остальными ингредиентами. То же самое нужно сделать, если будете использовать слабосоленую или копченую скумбрию.

Паштет из куриной печени

Классический паштет умеют готовить практически все, но рано или поздно все знакомое надоедает, хочется чего-нибудь новенького. Предлагаем вам попробовать печеночный паштет с финиками и орехами. Для приготовления нужно подготовить:

чуть больше полукилограмма свежей куриной печени;

сто граммов фиников;

сто двадцать миллилитров сливок 10% жирности;

горсть арахиса;

пятьдесят граммов коньяка;

шестьдесят граммов растопленного сливочного масла;

тридцать миллилитров растительного масла;

несколько зубчиков чеснока;

одну луковицу;

свежую петрушку;

тимьян, соль, перец.

ВАЖНО: для этого рецепта категорически не подходит замороженная печень - если вы используете ее, то паштет получится сухим.

Приступать к приготовлению нужно с обработки печени. Ее необходимо вымыть, обрезать лишний жир и сложить в кастрюлю. Залить крутым кипятком, посолить и варить 5 минут, затем откинуть на дуршлаг.

На сковороде, смазанной растительным маслом, обжарить репчатый лук, туда же выложить кусочки печени. Финики промыть, избавить от косточек, мелко нарезать и отправить в сковороду. Влить коньяк, посыпать ингредиенты измельченной петрушкой. Посолить, поперчить, посыпать арахисовой крошкой. В конце добавить чеснок, пропущенный через пресс. В таком виде тушить продукты 10 минут.

Переложить печень в глубокую миску, туда же влить растопленное сливочное масло и горячие сливки. Измельчить все погружным блендером и подать к столу.

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