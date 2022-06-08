Нут - это полезная и сытная бобовая культура, которая по вкусу напоминает одновременно горох, лесной орех и мясо. Нут обожают вегетарианцы и постящиеся. Из него можно готовить котлеты, супы, гарнир, салаты, рагу, плов. В украинских магазинах нут стоит недорого, порой даже дешевле гречки.
- Как и сколько варить нут
- Салат с нутом и помидорами
- Хумус домашний - рецепт с нутом
- Томатный суп с нутом и говядиной
Как и сколько варить нут
Время готовки нута зависит от того, замачивается ли продукт заранее. Горошины нута можно залить холодной водой и оставить на 4-12 часов. Это уменьшит время готовки нута, а готовая крупа будет мягкой и развалистой.
Перед варкой нут промывают холодной водой. Варить крупу рекомендуется не в холодной воде, а в кипятке - так горошины не потеряют форму. Промытый нут выложите в кастрюлю и залейте кипятком. Вода должна покрывать горох на 2 см.
Посолите воду и поставьте на умеренный огонь. Замоченный нут варится 30-40 минут, а если крупу не замачивали, то время варки увеличивается до 60 минут. Для хумуса нут варят 90 минут, чтобы он почти превратился в пюре. Если во время варки вода выкипела, следует долить ещё кипятка.
Салат с нутом и помидорами
- Нут вареный - 1 стакан.
- Помидоры - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубч.
- Петрушка - 15 г.
- Зеленые оливки без косточки - 1 банка.
- Оливковое масло - 1 стол.л.
- Соль, перец по вкусу.
Лук нарезать крупными полукольцами, помидоры - дольками. Помыть и мелко порубить петрушку. Чеснок выдавить через пресс. Из оливок слить воду. Выложить в салатник нут, помидоры, оливки, чеснок и петрушку. Аккуратно перемешать. Заправить салат оливковым маслом, посолить и поперчить.
Хумус домашний - рецепт с нутом
- Вареный нут - 400 г.
- Кунжут - 80 г.
- Оливковое масло - 5 ст.л.
- Лимон - 1 шт.
- Соль, перец, специи по вкусу.
Хумус - это вкусная и полезная закуска из арабской кухни. Его можно мазать на хлеб или печенье.
Кунжут выложить на разогретую сковороду и поджарить до золотистого цвета, постоянно помешивая. Остудить семена и перебить в блендере до однородности с растительной ложкой масла и щепоткой соли. Добавить в блендер сок целого лимона, ещё 4 ложки масла, соль и специи. Взбивать до однородности.
Затем выкладывать в блендер вареный нут по частям и взбивать, пока не получится густая однородная кремовая паста. Если хумус слишком густой, можно добавить немного воды, в которой варился нут.
Томатный суп с нутом и говядиной
- Говядина - 400 г.
- Нут консервированный или вареный - 220 г.
- Картошка - 250 г.
- Лук - 150 г.
- Помидоры среднего размера - 2 шт.
- Растительное масло - 1 стол.л.
- Томатная паста - 50 г.
- Чеснок - 1 зубч.
- Куркума - 1 чайн.л.
- Зелень по вкусу
- Соль по вкусу.
Лук мелко нарезать, говядину нарезать крупными кубиками. Выложить говядину в сковороду и обжаривать на масле 5 минут. Добавить к мясу лук и жарить до золотистого цвета лука. Затем добавить к мясу куркуму, перемешать и переложить в кастрюлю. Переложить мясо с луком в кастрюлю, залить водой и варить 1 час.
Помидоры разрезать пополам и залить кипятком. Оставить на 5 минут. Снять с помидором кожуру. Картошку крупно нарезать. В кастрюлю с мясом выложить помидоры, картошку и нут. Варить под крышкой 40 минут на небольшом огне. В конце варки добавить в суп рубленую зелень, томатную пасту и чеснок. Выключить огонь и дать настоятся супу 15 минут.