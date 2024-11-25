Сытный и аппетитный салат "Подсолнух" с чипсами красиво смотрится на любом празднике. Его рецепт очень гибкий и допускает добавление любых ингредиентов, даже ананасов или чернослива. Однако классический вариант содержит курицу, грибы и яйца. Ингредиенты выкладываются слоями и смазываются майонезом, а перед самой подачей вокруг салат выкладывают чипсы - "лепестки" подсолнуха.
Мы рассказали, как приготовить салат "Подсолнух" с чипсами - рецепт, который считается традиционным. Продукты можно убирать и заменять по своему усмотрению.
Салат "Подсолнух" классический с грибами и курицей
Ингредиенты:
- куриная грудка - 300 г;
- яйца - 4 шт.;
- шампиньоны - 300 г;
- лук - 1 шт.;
- сыр - 150 г;
- маслины без косточек - 100 г;
- подсолнечное масло - 1 стол. л.;
- майонез - 200 г;
- соль, перец по вкусу;
- чипсы для украшения.
Перед приготовлением заранее отварите до готовности курицу (30 минут) и яйца (10 минут), оставьте остывать. Нарежьте мясо мелким кубиком, а на терке натрите сыр и яйца (белок и желток отдельно). Маслины нарежьте вдоль половинками.
Грибы промойте и нарежьте мелкими пластинами, лук - кубиком. Жарьте грибы вместе с луком на горячей сковороде с маслом примерно 5 минут. Допускается приготовление салата "Подсолнух" с грибами маринованными вместо жареных. Тогда этот шаг можно пропустить.
Выкладывайте салат "Подсолнух" слоями, смазанными майонезом:
- курица;
- жареные грибы с луком;
- натертые белки;
- сыр;
- желтки.
На последний слой выложите половинки маслин, как имитацию подсолнечных семечек. Готовый салат "Подсолнух" с курицей оставьте пропитаться в холодильнике 2-3 часа.
Прямо перед подачей на стол украсьте бока блюда крупными чипсами. Не нужно делать это заранее, иначе чипсы размокнут.