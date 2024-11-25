Красивый салат "Подсолнух" готовится просто и получается очень сытным.

Сытный и аппетитный салат "Подсолнух" с чипсами красиво смотрится на любом празднике. Его рецепт очень гибкий и допускает добавление любых ингредиентов, даже ананасов или чернослива. Однако классический вариант содержит курицу, грибы и яйца. Ингредиенты выкладываются слоями и смазываются майонезом, а перед самой подачей вокруг салат выкладывают чипсы - "лепестки" подсолнуха.

Мы рассказали, как приготовить салат "Подсолнух" с чипсами - рецепт, который считается традиционным. Продукты можно убирать и заменять по своему усмотрению.

Салат "Подсолнух" классический с грибами и курицей

Ингредиенты:

куриная грудка - 300 г;

яйца - 4 шт.;

шампиньоны - 300 г;

лук - 1 шт.;

сыр - 150 г;

маслины без косточек - 100 г;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

майонез - 200 г;

соль, перец по вкусу;

чипсы для украшения.

Перед приготовлением заранее отварите до готовности курицу (30 минут) и яйца (10 минут), оставьте остывать. Нарежьте мясо мелким кубиком, а на терке натрите сыр и яйца (белок и желток отдельно). Маслины нарежьте вдоль половинками.

Грибы промойте и нарежьте мелкими пластинами, лук - кубиком. Жарьте грибы вместе с луком на горячей сковороде с маслом примерно 5 минут. Допускается приготовление салата "Подсолнух" с грибами маринованными вместо жареных. Тогда этот шаг можно пропустить.

Выкладывайте салат "Подсолнух" слоями, смазанными майонезом:

курица; жареные грибы с луком; натертые белки; сыр; желтки.

На последний слой выложите половинки маслин, как имитацию подсолнечных семечек. Готовый салат "Подсолнух" с курицей оставьте пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Прямо перед подачей на стол украсьте бока блюда крупными чипсами. Не нужно делать это заранее, иначе чипсы размокнут.

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