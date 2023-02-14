Салат "Мимоза" - это золотая классика кулинарии, которая станет коронным блюдом вашего праздничного стола.

Салат "Мимоза" считается одним из самых популярных в праздничном меню украинцев. Его можно готовить с любой консервой, а то и вовсе без нее. Однако есть рецепт, который точно "освежит" любимый салат и сделает его еще более удачным.

Ранее УНИАН рассказывал, как засолить сало с сахаром, теперь же предлагаем вам узнать, как приготовить вкусную "Мимозу" по разным рецептурам.

Салат "Мимоза" с сыром

Этот рецепт основан на классической "Мимозе", но отличается особой пикантностью. Гости будут приятно удивлены, а быстрый и простой рецепт станет находкой для любой хозяйки.

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Для приготовления салата "Мимоза" с сыром вам понадобятся:

1 луковица;

3 картофелины;

2 моркови;

4 яйца;

400 гр. майонеза;

100 гр. твердого сыра;

1 банка обычных сардин в масле.

Отварить картошку, морковь и яйца, это все нужно предварительно остудить, лук мелко нарезать. Рыбную консерву измельчить вилкой, достать все косточки, если они там есть.

Когда все ингредиенты готовы, пришло время узнать, какие у салата "Мимоза" слои.

Сардину нужно выложить первым слоем на большое блюдо. Затем смазать рыбу майонезом. Вторым слоем станут отварные белки. Желтки отложить, они пригодятся дальше. Белки нужно натереть на терке и выложить на рыбу, смазать их майонезом. Следующим слоем будет вареная и натертая морковь, ее, как и все последующие слои, нужно смазать майонезом. После этого выложить лук, "закрыть" слой майонезом, а сверху разместить натертый отварной картофель. После того, как смажете этот слой майонезом, сверху не забудьте посыпать его тертым твердым сыром, затем снова добавить майонез, а далее сделать финальный слой - натертые желтки. Готово! Дайте салату настояться, а затем его можно украсить зеленью и подавать на стол.

Салат "Мимоза" с сайрой

Этот рецепт очень популярен. Салат "Мимоза" обычный чаще всего готовится с сайрой.

Вам понадобятся:

1 банка консервированной сайры;

4 яйца;

2 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

небольшой пучок укропа;

200 гр. майонеза.

Начнем с сайры - слейте сок и разомните рыбу вилкой, выложите из нее первый слой для салата. Покройте сайру майонезом, вторым слоем выкладывайте нарезанный лук. После майонезной сеточки выкладывайте натертый отварной картофель, затем измельченную вареную морковь. Не забывайте покрывать каждый слой майонезом. Затем нужно выложить слой отварного яичного белка, слой нарезанного укропа. Последний слой - нарезанные отварные желтки. Готово! Охладите салат, чтобы каждый слой пропитался майонезом.

Салат "Мимоза" с тунцом

Салат "Мимоза" с тунцом - очень вкусная вариация классического блюда. Нежный вкус рыбы отлично сочетается с отварными овощами, на столе такой салат всегда красиво выглядит.

Для салата "Мимоза" с тунцом вам нужны:

200 гр. тунца (консервы);

2 отварные картофелины;

2 отварные моркови;

3 вареных яйца;

1 обычная луковица;

150 гр. твердого сыра;

1 чайная ложка лимонного сока;

щепотка сахара;

пучок укропа;

майонез (примерно 200 гр).

Лук нарежьте, морковь, лук и сыр натрите на терке. Лук нужно залить лимонным соком и посыпать сахаром, оставить его мариноваться. Начните выкладывать слои. Первый - картофель, затем майонез, второй слой - морковь, третий - яичные белки. Четвертый слой - размятый вилкой тунец. Рыбу мазать майонезом не нужно, каждый слой нуждается в майонезной сеточке, кроме этого. Поверх тунца выложить маринованный лук, укроп и морковь. И только тогда смазать этот большой рыбно-овощной слой майонезом. Затем посыпать тертым сыром, снова добавить майонез, и украсить салат последним слоем из вареных желтков.

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