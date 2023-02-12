УНИАН раскроет секрет нежнейшего сала к вашему столу.

Украинские хозяйки знают множество рецептов вкусных маринадов, которые превращают сало в отдельную закуску к праздничному столу. Этот продукт любит сочетание различных специй и ароматов, а как насчет сала с сахаром?

Ранее мы рассказывали, как засолить сало в банке сухим способом или горячим, а сейчас поделимся секретами, как приготовить идеальное сало в рассоле с сахаром.

Сало соленое в рассоле с сахаром - идеальный вариант, как для праздничного стола, так и для длительного хранения в холодильнике. Его смакуют с борщом и готовят бутерброды для казацких угощений.

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С первого взгляда "засахаривание" сала выглядит этакой идеей, да и возникает вполне логичный вопрос, дающий сахар при засолке сала. Все просто - в рассоле с сахаром сало станет мягким и нежным.

Сало в рассоле с сахаром - рецепт простой закуски

Айда разбираться, как засолить сало в горячем рассоле с сахаром. Для приготовления понадобится:

сало с мясной прослойкой - 1 кг;

вода - 1 л;

соль - 5 ст. л;

сахар - 2 ст. л;

лавровый лист - 5 шт;

перец душистый - 7 горошинок;

семена укропа - 1 ч. л;

чеснок - 3 зубца;

смесь перцев - 1 ч. л.

Начните с подготовки сала. Промойте его и нарежьте кусками шириной 10 см каждый.

А теперь займитесь маринадом. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, душистый перец и измельченный лавровый лист. Оставьте маринад на умеренном огне примерно на 5 минут. Снимите с огня и окуните в маринад куски сала.

Накройте кастрюлю с салом крышкой меньшего диаметра и зафиксируйте ее грузом, например банкой с водой. Оставьте на сутки при комнатной температуре.

Через сутки смените груз из сала и поставьте его на двое суток в холодильник.

Впоследствии сцедите маринад из сала, натрите его смесью перцев и измельченным чесноком со всех сторон. Каждый кусочек заверните в пищевую пленку и поместите в морозильную камеру на 3 часа.

Подавайте с ржаным хлебом, луком и хреном.

Кстати, есть еще один лайфак в приготовлении этой закуски - вы можете засолить сало в луковой шелухе с сахаром. Рецепт тот же, но в маринад добавьте немного луковой шелухи и процедите его перед тем, как поместить туда куски сала. Шелуха придаст салу приятный золотистый цвет.

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