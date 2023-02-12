Украинские хозяйки знают множество рецептов вкусных маринадов, которые превращают сало в отдельную закуску к праздничному столу. Этот продукт любит сочетание различных специй и ароматов, а как насчет сала с сахаром?
Ранее мы рассказывали, как засолить сало в банке сухим способом или горячим, а сейчас поделимся секретами, как приготовить идеальное сало в рассоле с сахаром.
Сало соленое в рассоле с сахаром - идеальный вариант, как для праздничного стола, так и для длительного хранения в холодильнике. Его смакуют с борщом и готовят бутерброды для казацких угощений.
С первого взгляда "засахаривание" сала выглядит этакой идеей, да и возникает вполне логичный вопрос, дающий сахар при засолке сала. Все просто - в рассоле с сахаром сало станет мягким и нежным.
Сало в рассоле с сахаром - рецепт простой закуски
Айда разбираться, как засолить сало в горячем рассоле с сахаром. Для приготовления понадобится:
- сало с мясной прослойкой - 1 кг;
- вода - 1 л;
- соль - 5 ст. л;
- сахар - 2 ст. л;
- лавровый лист - 5 шт;
- перец душистый - 7 горошинок;
- семена укропа - 1 ч. л;
- чеснок - 3 зубца;
- смесь перцев - 1 ч. л.
Начните с подготовки сала. Промойте его и нарежьте кусками шириной 10 см каждый.
А теперь займитесь маринадом. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, душистый перец и измельченный лавровый лист. Оставьте маринад на умеренном огне примерно на 5 минут. Снимите с огня и окуните в маринад куски сала.
Накройте кастрюлю с салом крышкой меньшего диаметра и зафиксируйте ее грузом, например банкой с водой. Оставьте на сутки при комнатной температуре.
Через сутки смените груз из сала и поставьте его на двое суток в холодильник.
Впоследствии сцедите маринад из сала, натрите его смесью перцев и измельченным чесноком со всех сторон. Каждый кусочек заверните в пищевую пленку и поместите в морозильную камеру на 3 часа.
Подавайте с ржаным хлебом, луком и хреном.
Кстати, есть еще один лайфак в приготовлении этой закуски - вы можете засолить сало в луковой шелухе с сахаром. Рецепт тот же, но в маринад добавьте немного луковой шелухи и процедите его перед тем, как поместить туда куски сала. Шелуха придаст салу приятный золотистый цвет.