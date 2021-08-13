Польза свеклы известна многим. Благодаря высокой концентрации каротина и аскорбиновой кислоты, свекла помогает при профилактике цинги и авитаминоза. Подробно о том, чем полезна свекла, мы рассказывали в предыдущей статье.
Свекла на зиму для борща
- свекла - 2 кг;
- морковь - 2 кг;
- лук репчатый - 2 кг;
- помидоры - 2 кг;
- растительное масло - 650 мл;
- сахар - 200 гр;
- соль - 130 гр;
- уксус 9% - 100 мл;
- вода - 150 мл;
- перец душистый горошком - 15-20 шт;
- лавровый лист - 4-5 шт.
Овощи пропустить через комбайн, помидоры измельчить в блендере. В кастрюлю налить воду, добавить масло, 1\3 уксуса и все овощи, кроме помидоров. Немного прогреть на небольшом огне, затем довести до кипения. Уменьшить огонь и тушить смесь под крышкой 15 минут.
Добавить помидоры, соль, сахар, уксус и специи. Довести до кипения, помешивая. Поставить огонь на минимум, тушить под крышкой 30 минут.
Разложить заправку по стерилизованным банкам, не снимая кастрюлю с огня. Закрыть крышками, перевернуть банки, накрыть теплой тканью и оставить до остывания. Хранить заготовку можно при комнатной температуре.
Салат из свеклы на зиму - рецепт с кабачками
- свекла - 2 кг;
- кабачки - 4 кг;
- лук репчатый - 2 кг;
- сахар - 2 стакана;
- соль - 4 ст.л;
- растительное масло - 1 стакан;
- уксусная эссенция - 3 ст.л;
- корица, молотый черный перец, гвоздика (бутоны) - по вкусу.
Овощи промыть, очистить, нарезать кубиками, смешать с маслом и специями, а затем тушить на медленном огне под крышкой 30 минут. Разложить по банкам и пастеризовать в духовке 5 минут. Готовый салат закатать, перевернуть крышками вниз и накрыть теплой тканью.
Икра из свеклы - вкусное сезонное блюдо
- свекла - 1 кг;
- морковь - 0.5 кг;
- лук - 0.5 кг;
- помидоры - 1 кг;
- перец острый - 1 шт;
- уксус 9% - 40 мл;
- соль - 1 ст.л;
- сахар - 80 гр;
- растительное масло - 150 мл;
- чеснок - 1 головка;
- зелень укропа и петрушки - по 1 пучку.
Читайте такжеВкусный и наваристый капустняк: как приготовить аппетитное блюдоОвощи перекрутить через мясорубку или в комбайне. Влить смесь в кастрюлю, поставить на средний огонь, довести до кипения. Затем уменьшить огонь и варить икру 1.5 часа. Добавить сахар, уксус, соль и масло.
Измельчить зелень с чесноком, добавить в икру. После этого варить еще 15 минут. Готовое блюдо выложить в стерилизованные банки, закатать крышками.
Рецепт аджики из свеклы
- свекла - 1 кг;
- сахар - 1 стакан;
- растительное масло - 1 стакан;
- соль - 2 ст.л;
- помидоры - 3 кг;
- сладкий перец - 7 шт;
- горький перец - 4-6 шт;
- кислое яблоко - 4 шт;
- чеснок - 4 головки.
Свеклу пропустить через мясорубку или комбайн, добавить сахар, масло и соль. Перемешать смесь и кипятить 30 минут. Помидоры пропустить через мясорубку, соединить со свеклой, варить еще 30 минут. Перцы пропустить через мясорубку, добавить к свекольно-томатной массе и кипятить еще 20 минут. Яблоко натереть на мелкой терке, чеснок пропустить через пресс. Добавить ингредиенты к заправке и варить еще 10 минут.
От начала до конца процесса приготовления должно пройти 1.5 часа. Готовую аджику разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками.
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