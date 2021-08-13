Сегодня мы расскажем, как заготовить полезный овощ на зиму.

Польза свеклы известна многим. Благодаря высокой концентрации каротина и аскорбиновой кислоты, свекла помогает при профилактике цинги и авитаминоза. Подробно о том, чем полезна свекла, мы рассказывали в предыдущей статье.

Свекла на зиму для борща

свекла - 2 кг;

морковь - 2 кг;

лук репчатый - 2 кг;

помидоры - 2 кг;

растительное масло - 650 мл;

сахар - 200 гр;

соль - 130 гр;

уксус 9% - 100 мл;

вода - 150 мл;

перец душистый горошком - 15-20 шт;

лавровый лист - 4-5 шт.

Овощи пропустить через комбайн, помидоры измельчить в блендере. В кастрюлю налить воду, добавить масло, 1\3 уксуса и все овощи, кроме помидоров. Немного прогреть на небольшом огне, затем довести до кипения. Уменьшить огонь и тушить смесь под крышкой 15 минут.

Добавить помидоры, соль, сахар, уксус и специи. Довести до кипения, помешивая. Поставить огонь на минимум, тушить под крышкой 30 минут.

Разложить заправку по стерилизованным банкам, не снимая кастрюлю с огня. Закрыть крышками, перевернуть банки, накрыть теплой тканью и оставить до остывания. Хранить заготовку можно при комнатной температуре.

Салат из свеклы на зиму - рецепт с кабачками

свекла - 2 кг;

кабачки - 4 кг;

лук репчатый - 2 кг;

сахар - 2 стакана;

соль - 4 ст.л;

растительное масло - 1 стакан;

уксусная эссенция - 3 ст.л;

корица, молотый черный перец, гвоздика (бутоны) - по вкусу.

Овощи промыть, очистить, нарезать кубиками, смешать с маслом и специями, а затем тушить на медленном огне под крышкой 30 минут. Разложить по банкам и пастеризовать в духовке 5 минут. Готовый салат закатать, перевернуть крышками вниз и накрыть теплой тканью.

Икра из свеклы - вкусное сезонное блюдо

свекла - 1 кг;

морковь - 0.5 кг;

лук - 0.5 кг;

помидоры - 1 кг;

перец острый - 1 шт;

уксус 9% - 40 мл;

соль - 1 ст.л;

сахар - 80 гр;

растительное масло - 150 мл;

чеснок - 1 головка;

зелень укропа и петрушки - по 1 пучку.

Читайте такжеВкусный и наваристый капустняк: как приготовить аппетитное блюдоОвощи перекрутить через мясорубку или в комбайне. Влить смесь в кастрюлю, поставить на средний огонь, довести до кипения. Затем уменьшить огонь и варить икру 1.5 часа. Добавить сахар, уксус, соль и масло.

Измельчить зелень с чесноком, добавить в икру. После этого варить еще 15 минут. Готовое блюдо выложить в стерилизованные банки, закатать крышками.

Рецепт аджики из свеклы

свекла - 1 кг;

сахар - 1 стакан;

растительное масло - 1 стакан;

соль - 2 ст.л;

помидоры - 3 кг;

сладкий перец - 7 шт;

горький перец - 4-6 шт;

кислое яблоко - 4 шт;

чеснок - 4 головки.

Свеклу пропустить через мясорубку или комбайн, добавить сахар, масло и соль. Перемешать смесь и кипятить 30 минут. Помидоры пропустить через мясорубку, соединить со свеклой, варить еще 30 минут. Перцы пропустить через мясорубку, добавить к свекольно-томатной массе и кипятить еще 20 минут. Яблоко натереть на мелкой терке, чеснок пропустить через пресс. Добавить ингредиенты к заправке и варить еще 10 минут.

От начала до конца процесса приготовления должно пройти 1.5 часа. Готовую аджику разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками.

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Автор: Кристина Кащавцева