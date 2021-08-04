Распространенный украинский овощ может похвастаться множеством полезных свойств.

Яркая и сочная свёкла – привычный и распространенный овощ в Украине. Это один из самых дешевых продуктов на прилавках. Даже самое знаменитое украинское блюдо – борщ – невозможно представить без этого овоща. УНИАН разобрался, какими полезными свойствами обладают плоды свёклы, и кому не следует её есть.

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Свёкла – полезные свойства

Буряк богат минеральными солями, органическими кислотами и фолиевой кислотой. Этот овощ – рекордсмен по концентрации бора и марганца, а также один из лидеров по содержанию железа. Вещества в составе свёклы улучшают обмен веществ, активизируют работу кроветворения, укрепляют иммунитет.

Свёкла рекомендуется при любых заболеваниях кишечника и воспалениях. Свёкла крайне полезна при запорах и проблемах с микрофлорой кишечника. В овоще содержатся полезные нитраты, которые повышают выносливость и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Свекольный сок рекомендуется пить спортсменам.

Кому нельзя употреблять свеклу

Этот овощ нужно исключить людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря. Щавлевая кислота в составе буряка может навредить при мочекаменной болезни. В корнеплоде много сахара, поэтому его нужно ограничить диабетикам. Не рекомендуется продукт при гастрите.

Этот овощ обладает слабительным эффектом, поэтому его нужно исключить при поносе и диарее. Детям есть свеклу можно с возраста 1 год. Перед введением свеклы в рацион малышу стоит дать несколько капель свекольного сока и проверить наличие аллергии.

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Автор: Екатерина Пулатова