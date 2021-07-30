Многие называют вишню ягодой, но на самом деле она относится к семейству косточковых фруктов. Кстати, японская сакура - это мутация вишни. Сакура цветет весной и привлекает в Японию сотни туристов. Японцы даже придумали, как называется процесс вдумчивого любования цветами - “о-ханами”.
Ранее мы рассказывали о том, как мама телеведущего 1+1 в прямом эфире шоу “Твій день” предложила уникальный семейный рецепт вареников из вишни.
- Польза вишни - летние витамины с ветки
- Вред вишни - кому противопоказана
- Как выбрать вишню - правила покупки и хранения ягоды
Польза вишни - летние витамины с ветки
Больше всего в ней содержания витаминов А и С. На 100 гр - 20% суточной нормы витамина А и 17% витамина С. Благодаря этим веществам при регулярном употреблении вишни улучшается состояние волос, ногтей и суставов.
Также в составе есть витамин В и такие минералы, как: калий, магний, фосфор и железо. Кислый привкус обусловлен наличием триптофана, фолиевой, яблочной, салициловой, янтарной, лимонной и других кислот. Они благотворно влияют на работу пищеварительного тракта и улучшают перистальтику кишечника.
Антоцианы - причина красного цвета плодов. Это известные антиоксиданты, которые налаживают обменные процессы в клетках и улучшают защитную функцию. Например, спортсмены, которые регулярно едят вишню, быстрее восстанавливаются после тренировок.
Читайте такжеЭкзотический фрукт: польза и вред авокадо, советы, как выбрать спелыйВитамин В3 и аскорбиновая кислота благотворно влияют на сосуды. Кумарины в составе вишни препятствуют образованию тромбов.
Вишня, как и почти все свежие плоды, полезна людям, у которых наблюдается:
- артрит и другие заболевания суставов;
- предрасположенность к отечности;
- частые запоры;
- физическая усталость и стрессы;
- повышенный риск развития анемии;
- мочекаменная болезнь.
Кроме того, свежие плоды вишни помогут худеющим сбросить лишний вес.
Вред вишни - кому противопоказана
Большое количество кислот могут негативно отразиться на состоянии ЖКТ и вызвать раздражение. На голодный желудок есть вишню ни в коем случае нельзя. После того, как съели вишню, необходимо ополаскивать рот, так как кислоты разрушают зубную эмаль.
Осторожно стоит отнестись людям, у которых есть проблемы с ЖКТ: повышенная кислотность, язва, гастрит. Также аллергикам во время обострений не рекомендуется употреблять вишню.
Как выбрать вишню - правила покупки и хранения ягоды
Основное правило - обращайте внимание на цвет. Чем темнее плод, тем он слаще и полезнее. Желательно при покупке попробовать на вкус (это можно сделать на базаре).
Чего быть не должно:
- запаха брожения - это значит, что вишню хранили неправильно или слишком долго;
- липкости и мягкости - вишня долго лежала на солнце;
- засохших и темных черенков - плод точно несвежий.
Лучше всего покупать вишню именно с черенками - так она дольше будет храниться.
В холодильнике вишню можно хранить до месяца, но свежими ягоды перестанут быть уже через несколько дней. Если вам нужно сохранить плоды свежими, есть способ: вымойте и просушите стеклянную банку, выложите туда чистые вишневые листья. Затем поместите аккуратно туда ягоды, покрывая слой за слоем этими листьями. Банку закройте полиэтиленовой крышкой.
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