Чаще всего вишню используют для варенья или выпечки.

Многие называют вишню ягодой, но на самом деле она относится к семейству косточковых фруктов. Кстати, японская сакура - это мутация вишни. Сакура цветет весной и привлекает в Японию сотни туристов. Японцы даже придумали, как называется процесс вдумчивого любования цветами - “о-ханами”.

Ранее мы рассказывали о том, как мама телеведущего 1+1 в прямом эфире шоу “Твій день” предложила уникальный семейный рецепт вареников из вишни.

Польза вишни - летние витамины с ветки

Больше всего в ней содержания витаминов А и С. На 100 гр - 20% суточной нормы витамина А и 17% витамина С. Благодаря этим веществам при регулярном употреблении вишни улучшается состояние волос, ногтей и суставов.

Также в составе есть витамин В и такие минералы, как: калий, магний, фосфор и железо. Кислый привкус обусловлен наличием триптофана, фолиевой, яблочной, салициловой, янтарной, лимонной и других кислот. Они благотворно влияют на работу пищеварительного тракта и улучшают перистальтику кишечника.

Антоцианы - причина красного цвета плодов. Это известные антиоксиданты, которые налаживают обменные процессы в клетках и улучшают защитную функцию. Например, спортсмены, которые регулярно едят вишню, быстрее восстанавливаются после тренировок.

Читайте такжеЭкзотический фрукт: польза и вред авокадо, советы, как выбрать спелыйВитамин В3 и аскорбиновая кислота благотворно влияют на сосуды. Кумарины в составе вишни препятствуют образованию тромбов.

Вишня, как и почти все свежие плоды, полезна людям, у которых наблюдается:

артрит и другие заболевания суставов;

предрасположенность к отечности;

частые запоры;

физическая усталость и стрессы;

повышенный риск развития анемии;

мочекаменная болезнь.

Кроме того, свежие плоды вишни помогут худеющим сбросить лишний вес.

Вред вишни - кому противопоказана

Большое количество кислот могут негативно отразиться на состоянии ЖКТ и вызвать раздражение. На голодный желудок есть вишню ни в коем случае нельзя. После того, как съели вишню, необходимо ополаскивать рот, так как кислоты разрушают зубную эмаль.

Осторожно стоит отнестись людям, у которых есть проблемы с ЖКТ: повышенная кислотность, язва, гастрит. Также аллергикам во время обострений не рекомендуется употреблять вишню.

Как выбрать вишню - правила покупки и хранения ягоды

Основное правило - обращайте внимание на цвет. Чем темнее плод, тем он слаще и полезнее. Желательно при покупке попробовать на вкус (это можно сделать на базаре).

Чего быть не должно:

запаха брожения - это значит, что вишню хранили неправильно или слишком долго;

липкости и мягкости - вишня долго лежала на солнце;

засохших и темных черенков - плод точно несвежий.

Лучше всего покупать вишню именно с черенками - так она дольше будет храниться.

В холодильнике вишню можно хранить до месяца, но свежими ягоды перестанут быть уже через несколько дней. Если вам нужно сохранить плоды свежими, есть способ: вымойте и просушите стеклянную банку, выложите туда чистые вишневые листья. Затем поместите аккуратно туда ягоды, покрывая слой за слоем этими листьями. Банку закройте полиэтиленовой крышкой.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева