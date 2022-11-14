Подбирать сало свиное стоит исходя из цели его использования в блюдах. Какое сало хорошее, а какое есть нельзя? Читайте в рекомендациях УНИАН.

Сало - уникальный продукт. Доходчивые хозяюшки умеют использовать его практически во всем: как в качестве ингредиентов полноценных блюд, так и в поджарки. Как выглядит качественное сало - читайте в советах УНИАН.

Какое сало хорошее

Сало определяют по трем факторам - плотности, упругости и толщине.

Цвет. Сало должно быть гладкое, чтобы был равномерный светло-розовый оттенок и тоненькая прослойка мяса (но помните, нам нужно не мясо, а жир).

Сало должно быть гладкое, чтобы был равномерный светло-розовый оттенок и тоненькая прослойка мяса (но помните, нам нужно не мясо, а жир). Запах . Сало должно пахнуть соломкой и дымком. Его как смалили соломкой, поэтому так и пахнет. Некоторые хозяйки берут с собой на рынок зажигалку и поджигают маленький кусочек сала. Если запах нас не раздражает - берем уверенно.

. Сало должно пахнуть соломкой и дымком. Его как смалили соломкой, поэтому так и пахнет. Некоторые хозяйки берут с собой на рынок зажигалку и поджигают маленький кусочек сала. Если запах нас не раздражает - берем уверенно. Упругость. Чтобы проверить свежесть сала, можно спичкой проткнуть саму шкурку. Если шкурка протыкается, значит оно свежее. Но шкурка должна быть упругая. Запомните, спичка не должна входить, как масло, она должна немножно "сопротивляться". На соленом сале такой "фокус" не сработает. А там, где большая прослойка мяса, спичка должна входить туго.

Толщина сала зависит от части, с которой это сало сняли. Также внимание обращают на клеймо - если оно отсутствует, есть риск купить несертифицированный продукт.

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В каком виде сало полезнее

Рекомендуют находить сало на рынке с остатками щетины. Это залог того, что перед вами нежное украинское мясо, скорее всего, без вредных добавок. Все остальное - мясо, вырощенное на гормонах и антибиотиках.

Гамма-линоленовая кислота, которая содержится в сыром сале, отлично борется со старением клеток организма.

А вот старое сало лучше не есть. Многие недобросовестные продавцы пытаются из такого желтого сала сделать венгерское сало: они обрабатывают его различными специями, скрывая дефекты.

Помните: есть условно два вида сала - фермерское и домашнее. Фермерская свинина будет содержать в себе намного больше мышечной ткани, домашняя - больше сала. Отдельно хребтовое сало идет на салями (чтобы была структура жесткая), а боковое сало идет в вареные колбасы, потому что оно мягкое и ровно распределяется.

Есть еще генеральское сало - прорези, которых всего 6 кг на свинью. Мясники называют его самой ценной частью, и стоит это генеральское сало намного дороже.

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