Удивить гостей разнообразием закусок - задача “максимум” для каждой хозяюшки.

Лето открывает широкие возможности для кулинарных изысков - большое количество свежих фруктов, овощей и ягод дают волю фантазии. День рождения, девичник или любой другой праздник не обойдутся без оригинальных блюд на столе. Мы предлагаем рецепты закусок, салатов и десертов, которые точно порадуют ваших друзей.

Блюда на праздник - торт “Наполеон” с сыром, ветчиной и ананасом

бездрожжевое слоеное тесто - 300 гр;

голубой сыр (можно взять другой) - 150 гр;

ветчина - 100 гр;

ананас консервированный - 75 гр;

грецкие орехи - 40 гр;

чеснок - 1 зубчик;

сливки - 50 мл;

яйцо - 1 шт.

Раскладываем слоеное тесто на противне и нарезаем прямоугольниками. Для торта в 4 слоя нужно 6 прямоугольников. Взбиваем яйцо и смазываем все коржи. Делаем несколько проколов в тесте, чтобы при выпекании они сохраняли форму. Разогреваем духовку до 190°C и выпекаем 15-20 минут. Достаем коржи из духовки и ждем, пока они остынут.

Готовим начинку: в емкость ломаем сыр и наливаем сливки. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс, всё перемешиваем. Ветчину и ананас нарезаем мелким кубиком, орехи дробим. Соединяем всё это с сыром и чесноком, перемешиваем.

Начинаем “собирать” торт: 2 коржа откладываем в сторону. С остальными поступаем так: берем один корж, выкладываем на него 2 ст.л начинки, накрываем вторым. По такому принципу используем все коржи. 2 коржа, которые мы откладывали, измельчаем в крошку и посыпаем ею торт. Отправляем закуску в холодильник на 30-60 минут.

Праздничные блюда из рыбы - 3 восхитительных рулета

Для рулета с красной рыбой:

тостовый хлеб - 4 ломтика;

красная рыба - 200 гр;

сыр творожный - 80 гр;

майонез - 2 ст.л;

зеленый лук - пучок.

Нарезаем рыбу тонкими пластинками, у хлеба срезаем корочки. Застилаем стол пленкой и выкладываем сверху рыбу внахлест. Смазываем майонезом, выкладываем хлеб тоже внахлест. Берем скалку и прокатываем, чтобы “швы” соединились. Сверху добавляем творожный сыр и мелко нарезанный лук. Сворачиваем рулет при помощи пленки. Перекладываем на чистую пленку, сворачиваем крепче, по краям закручиваем пленку и убираем закуску в холодильник на ночь.

Для рулета с крабовыми палочками:

тостовый хлеб - 4 ломтика;

крабовые палочки - 8-10 шт;

сыр творожный - 80 гр;

майонез - 2 ст.л.

Совет: лучше купить охлажденные, а не замороженные палочки.

Берем 4-6 штук крабовых палочек, разворачиваем их и раскладываем на пленке внахлест. Сверху смазываем майонезом. Оставшиеся палочки нарезаем и смешиваем с майонезом и творожным сыром. Затем выкладываем внахлест хлеб и прокатываем скалкой. Заворачиваем в пленку так же, как рулет с рыбой, убираем на ночь в холодильник.

Для рулета с ветчиной:

хлеб тостовый - 4 ломтика;

ветчина - 6-8 ломтиков;

корнишоны - 3-4 шт;

сыр “Чеддер” - 6-7 ломтиков;

майонез - 3-4 ст.л.

Раскладываем ветчину, сверху смазываем майонезом. Выкладываем сверху хлеб, потом сыр. На один из краев рулета кладем корнишоны, заворачиваем закуску. Смотрите, чтобы корнишоны оказались в центре. Повторяем процедуру с пленкой, как в предыдущих вариантах рулета, убираем закуску на ночь в холодильник.

Что приготовить на праздник - креветки по-мексикански

оливковое масло - 2 ч.л;

креветки - 18 шт;

молотый чили - 0.5 ч.л;

соус гуакамоле - 3\4 стакана;

чипсы - 18 шт;

кинза - по желанию.

Разогреваем сковороду с маслом на сильном огне. Выкладываем креветки, добавляем чили и обжариваем 3 минуты. Перемешиваем, пока креветки не станут розовыми.

На каждую чипсинку выкладываем ложку гуакамоле, сверху - креветку. Перед тем, как подавать на стол, можно посыпать кинзой.

Праздничное меню - кальмары в чесночном соусе

кальмары - 300-400 гр;

чеснок - 2-3 зубчика;

петрушка - 1 пучок;

оливковое масло - 50 мл;

винный уксус - 1-2 ст.л;

сахар - на кончике чайной ложки;

соль, перец - по вкусу.

Для рассола:

соль - 0.5 ч.л;

перец горошком - 1 ч.л;

лавровый лист - 1-2 шт;

вода - 1 л;

специи для рыбы - 0.5 ч.л.

Готовим рассол: в кипящую воду добавляем все указанные ингредиенты. Моем и чистим кальмары, отвариваем их в рассоле 10 секунд с момента закипания. Если кальмары крупные, то 15 секунд.

Читайте такжеЭкзотический фрукт: польза и вред авокадо, советы, как выбрать спелыйНарезаем мелко петрушку, чеснок измельчаем и добавляем, затем кладем уксус, соль, сахар, перец и масло. Пробуем соус и добавляем соль или сахар по необходимости.

Достаем кальмары из рассола и нарезаем соломкой. Соединяем с соусом и настаиваем минимум 20 минут. Подаем к столу на общем блюде.

Праздничные десерты - кофейный крем-мусс

растворимый кофе - 20 гр;

сахарная пудра - 150 гр;

ледяная вода - 100 мл;

холодное молоко - 100 мл;

черный шоколад - по желанию.

Воду кладем в морозильную камеру и ждем 30-40 минут, пока в ней частично не образуется лед. Молоко можно оставить на 10-15 минут, чтобы оно охладилось, но не замерзло.

Переливаем охлажденные жидкости в большую емкость, добавляем кофе и сахарную пудру. Взбиваем массу миксером 10 минут. Вы увидите, что через 1-2 минуты смесь густеет и светлеет. Если этого не происходит, поместите ее в морозилку на 10-15 минут, а потом взбивайте.

Продолжаем взбивать до тех пор, пока масса не увеличится в объеме в 4-5 раз. Затем разливаем десерт по формам и сразу подаем. По желанию можно украсить блюдо тертым шоколадом.

Торт на День рождения - рецепт фруктовой сладости без выпечки

клубника (можно брать другие ягоды) - 0.5 кг;

йогурт - 1 л;

печенье сахарное или фитнесс - 500 гр;

молоко - 200 мл;

желатин - 30 гр;

мята - для украшения.

Заливаем желатин водой в соотношении 1:6 и оставляем набухать. Печенье измельчаем, добавляем молоко и перемешиваем, пока масса не обретет консистенцию теста. Выкладываем массу в форму и равномерно распределяем. Сверху добавляем ягоды.

Желатин подогреваем на плите до растворения, но не кипятим. В отдельной емкости смешиваем желатин и йогурт. Заливаем смесью форму и отправляем в холодильник на 6-8 часов (можно на ночь).

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Автор: Кристина Кащавцева