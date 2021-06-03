Брускетта готовится из обжаренного хлеба и любимой начинки.

Брускетта - это необычайно вкусный и нежный итальянский бутерброд. Он готовится из батона чиабатта или любого багета. Хлеб обжаривать на гриле или сковороде без масла, натирают чесноком и добавляют начинку по вкусу. Приготовление брускетты занимает минимум времени и усилий. Это очень симпатичная и легкая закуска, которая разгоняет аппетит перед основным приемом пищи. Есть брускетту нужно сразу после приготовления, иначе хлеб размокнет.

Брускетта с помидорами и моцареллой

Чеснок - зубч.

Помидоры - 2 шт.

Белый хлеб - 4 ломтика.

Моцарелла - 100 г.

Оливковое масло - 30 мл.

Базилик - 4 веточки.

Соль, перец по вкусу.

Хлеб нарезать под углом и поджарить до румяности на сухой сковороде или запечь в духовке при 200 градусах. Помидоры ошпарить кипятком и снять кожуру. Помидоры нарезать кубиком. Чеснок очистить и натереть обжаренный хлеб. Затем каждый ломтик с одной стороны смазать оливковым маслом. Часть базилика порвать руками.

Базилик смешать с нарезанным помидором. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить несколько капель оливкового масла. Моцареллу нарезать кубиками, как помидор. Моцареллу выложить на ломтики хлеба, на неё положить помидор с базиликом. Украсить брускетту оставшимися листьями базилика.

Брускетта с лососем и сливочным сыром

Хлеб - 3 ломтика.

Мягкий сливочный сыр (например "Филадельфия") - 50 г.

Масло оливковое - 10 г.

Орегано по вкусу.

Лимон - 1 шт.

Лосось (филе) - 150 г.

Огурец - 100 г

Зелень (руккола, петрушка).

Читайте такжеВкусные картофельные клецки: как приготовить аппетитное блюдоХлеб нарезать под углом, обжарить в разогретой до 180 градусов духовке 5 минут или на сухой сковороде. Огурец очистить от кожуры и нарезать кубиком. Лосося нарезать кубиком. Соединить лосось и огурец, заправить соком половины лимона, посыпать орегано. Заправить начинку оливковым маслом и оставить на 15 минут.

Зелень мелко нарезать, добавить к сливочному сыру. Посолить и поперчить, добавить немного оливкового масла и лимонного сока. Перемешать. Брускетты смазать сырной массой. Сверху выложить лосося с огурцом. Украсить зеленью.

Брускетта с говядиной и вялеными помидорами

Ржаной хлеб - 4 куска.

Вяленые помидоры - 6 штук.

Рукола - 40 г.

Соус песто - 2 ст.л.

Говяжья вырезка - 300 г.

Оливковое масло - 80 мл.

Соль, перец по вкусу.

На разогретую сковороду гриль налить оливковое масло и обжарить говядину до желаемой степени готовности. Остудить мясо и нарезать тонкими ломтиками. Хлеб поджарить на сухой сковороде до золотистости. Сбрызнуть каждый ломтик оливковым маслом. Смазать хлеб соусом песто, сверху выложить мелко нарезанные ­вяленые томаты, мясо и рукколу. Посолить, поперчить по вкусу и подавать.

Брускетта с грибами и йогуртом

Хлеб - 6 кусочков.

Грибы - 6-7 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 4 зубчика.

Йогурт греческий - 2 ст. л.

Сок лимона - 1 ч. л.

Масло оливковое - 1 ч. л.

Тимьян - щепотка.

Грибы нарезать пластинами, лук и чеснок мелко порубить. На горячей сковороде с маслом обжарить грибы, лук, чеснок до румяности. Посолить и поперчить. В миске смешать греческий йогурт, тимьян, грибы с овощами. Хлеб обжарить на сухой сковороде и слега сбрызнуть оливковым маслом. Начинку выложить на хлеб.

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Автор: Екатерина Пулатова