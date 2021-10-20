Подсказываем, что вкусного приготовить на обед, если у вас закончились идеи.

Мы часто рассуждаем о полезных завтраках, но редко задумываемся об обедах. А ведь этот прием пищи очень важен. Вкусный и сбалансированный обед наполняет нас энергией на вторую половину дня. Обед можно взять с собой в лотке на работу, если вы хотите полноценно питаться в офисе.

Ранее мы разбирались, что приготовить на ужин дома. А в этой статье УНИАН собрал простые и оригинальные блюда для обеда на любой вкус.

Что приготовить на обед без мяса: тыквенный крем-суп

Тыква – 400-500 г

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Вода или бульон – 300 мл

Паприка – 1/2 ч.л.

Мускатный орех – 1/2 ч.л.

Сливки 10% жирности – 100 мл.

Растительное масло – 1 ст.л.

Тыкву помыть, очистить от кожуры и семян. Картофель, тыкву и морковь нарезать одинаковыми кубиками и положить в кастрюлю с водой. Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить мускатный орех и паприку, перемешать. Добавить зажарку в кастрюлю с остальными овощами и варить 15-20 минут.

Суп пюрировать с помощью блендера, слегка остудить. Добавить соль и перец и вернуть на плиту. Влить сливки и греть еще пару минут, не доводя до кипения. Подавать суп с гренками или обжаренным беконом.

Что приготовить на обед с мясом: булгур с курицей и овощами

Булгур – 250 г.

Куриное филе – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Растительное масло – 2 ст.л.

Зелень, специи по вкусу.

Читайте такжеГотовим припасы на зиму: рецепты овощей, компотов и мясаПоставить кастрюлю на маленький огонь, влить масло и обжарить булгур 3 минуты. Залить водой в пропорции воды к булгуру 3:1, посолить. Сварить булгур до готовности (25 минут). В сковороде обжарить порезанные морковь с луком до золотистого цвета. Добавить нарезанные сладкий перец и кабачок, жарить 5-7 минут.

В сковороду добавить рубленую зелень и измельченный чеснок. Посолить, добавить специи. Добавить нарезанную кусочками курицу и жарить 10 минут. В большой сковороде соединить булгур и овощи с курицей. Накрыть крышкой и оставить на 10 минут на минимальном огне под крышкой.

Что приготовить на обед быстро и просто: салат с картошкой и тунцом

Картофель – 4 шт.

Тунец в собственном соку – 1 банка.

Сладкий лук – 1 шт.

Помидоры – 300 г.

Оливки без косточек – 15 шт.

Подсолнечное или оливковое масло – 3 ст.л.

Уксус – 1 ст.л.

Жидкий мед – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соль, перец по вкусу.

Читайте такжеКак вкусно приготовить баклажаны на ужин: перечень простых и вкусных блюдКартофель отварить до готовности. Лук нарезать полукольцами и сбрызнуть уксусом. Для соуса перебить блендером оливковое масло, жидкость из банки с тунцом, горчицу и мед. Помидоры и картошку нарезать одинаковыми ломтиками, оливки разрезать пополам. Тунец размять вилкой. Смешать помидоры, картофель, лук, тунец и оливки, полить заправкой.

Что приготовить на обед из фарша: спагетти с фрикадельками

Лук – 1 шт.

Говяжий фарш – 500 г.

Помидоры – 2 шт.

Томатная паста – 2 ч.л.

Спагетти – 400 г.

Куриное яйцо – 1 шт.

Пшеничная мука – 2 ст.л.

Спагетти положить в кипящую воду и отварить до готовности. Для фрикаделек порубить мелко лук и смешать с фаршем и яйцом. Добавить соль и перец, сформировать фрикадельки и обвалять в муке.

На сковороду налить подсолнечное масло, слегка обжарить фрикадельки. Нарезать кубиками помидоры и тушить с фрикадельками. Томатную пасту слегка разбавить водой и добавить к фрикаделькам. В соус добавить травы и специи по вкусу. В отваренные спагетти добавить фрикадельки в соусе и подавать к столу.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова