Заморский фрукт с нежной и маслянистой структурой – прекрасный продукт для завтрака.

Нежное и питательное авокадо всё чаще используется в домашних блюдах украинцев. Этот фрукт не нуждается в термической обработке и хорошо дополняет вкус других продуктов. Польза авокадо также неоценимая – он содержит огромное количество полезных жиров, кислот, витаминов. Авокадо используют в салатах, супах, закусках, завтраках и даже десертах.

Суп-пюре из авокадо

Авокадо – 3 шт.

Зелень по вкусу.

Мясной бульон – 400 мл.

Сливки 10% – 150 мл.

Чеснок – 2 зубчика.

Молоко нежирное – 200 мл.

Лимонный сок по вкусу.

Гренки – 50 г.

Сварить мясной или овощной бульон. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку. Положить авокадо, чеснок и зелень в горячий бульон. Проварить 3 минуты и взбить блендером. В суп влить теплое молоко и холодное сливки, взбить ещё раз. Нагреть суп на маленьком огне, но не кипятить. Посолить и поперчить, добавить лимонный сок. Разлить по тарелкам и добавить гренки. По желанию положить в суп куриное филе.

Салат с курицей и авокадо

Куриное филе – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Салат айсберг – 1 шт.

Огурцы – 2 шт.

Горчица неострая – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Лимонный сок по вкусу.

Листья салата помыть и обсушить, порвать руками. Филе отварить в подсоленной воде до готовности. Огурец нарезать кружочками. Авокадо очистить от кожуры и нарезать соломкой. Для заправки смешать горчицу, мёд, масло, лимонный сок, щепотку соли и перца. Перемешать все ингредиенты и заправить салатом.

Тост с авокадо, беконом и яйцом

Белый хлеб – 4 ломтика.

Помидор – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Копченый бекон – 8 ломтиков.

Яйца – 4 шт.

Лимонный сок по вкусу.

В миске размять авокадо с лимонным соком и щепоткой соли до однородности. Бекон обжарить 4 минуты с каждой стороны. Затем пожарить 4 яичницы. Тосты поджарить на сухой сковороде или в тостере. На каждый тост выложить пасту из авокадо, 2 ломтика бекона, яичницу и 2 кружка помидора.

Намазка для бутербродов из авокадо

Яйца – 3 шт.

Авокадо – 2 шт.

Лук фиолетовый - 1/2 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Лимон - 1/4 шт.

Сметана или майонез - 2 ст.л.

Читайте такжеКак мариновать опята – 3 простых рецепта роскошной закускиЯйца отварить до готовности и остудить, нарезать кубиком. Лук мелко нарезать. Авокадо почистить и нарезать кубиком. Чтобы авокадо не потемнело, сбрызнуть соком лимона. Чеснок выдавить через пресс. Перемешать яйца, авокадо, лук и чеснок. Посолить и заправить майонезом или сметаной. Подавать с поджаренным хлебом.

Чизкейк с авокадо без выпечки

Крекеры – 250 г.

Сахар – 1 ст.л.

Сливочное масло – 110 г.

Мягкий сливочный сыр – 350 г.

Авокадо – 3 шт.

Лайм – 1 шт.

Кокосовая стружка – 20 г.

Сливки 30% – 100 г.

Сливки нежирные – 100 г.

Крекеры измельчить кулинарным комбайном. Масло растопить и влить к крекерам, ещё раз измельчить до однородности. Выложить в разъемную форму и прижать. Поставить форму с крекером в холодильник. Измельчить в комбайне сливочный сыр, сахар, авокадо, цедру и сок лайма. Добавить нежирные и жирные сливки и взбивать до кремовой структуры.

Вылить смесь в форму на корж из крекеров. Выровнять поверхность чизкейка и застелить пищевой пленкой. Поместить в холодильник на ночь. Украсить взбитыми сливками.

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Автор: Екатерина Пулатова