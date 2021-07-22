Чтобы получить максимум пользы от дыни, рекомендуем высадить её на своем участке.

В конце июля и в начале августа доспевает первый урожай украинских дынь. Этот сочный фрукт хорошо утоляет жажду и быстро насыщает без тяжести в животе. При этом в 160 г дыни содержится лишь 50 ккал. Это прекрасный заменитель сладостей во время борьбы с лишним весом. Этот продукт может похвастаться огромным перечнем полезных свойств, что делает его идеальным летним перекусом.

Этот фрукт можно есть в сыром виде, либо использовать для сладких и соленых блюд. Вкусные и яркие рецепты с дыней смотрите в другой нашей статье.

Польза дыни

150 г мякоти дыни могут обеспечить организм суточной нормой витаминов A и C. Продукт богат калием и витамином K, которые нужны для здоровья костей. Высокое содержание клетчатки в продукте улучшает работу кишечника.

Читайте такжеДивные абрикосы: польза и вред фрукта, как выбрать спелыйИз всех тыквенных культур дыня обладает самым высоким содержанием бета-каротина. Этот антиоксидант играет роль в профилактике рака и полезен для зрения. Фрукт также богат железом, кальцием, магнием, электролитами. Некоторые исследования показывают пользу дыни при сердечно-сосудистых заболеваниях и процессах старения.

Очень полезны также сушеные семена дыни. Они ускоряют метаболизм, устраняют воспаления, нормализуют уровень холестерина, очищают организм и улучшают память. Их можно добавлять в каши или выпечку. Семечки очень калорийные, так что не стоит есть их горстями.

Чем может быть вредна дыня

Этот фрукт довольно безобидный, однако противопоказания к употреблению имеет. Дыню нельзя есть кормящим мамам и грудным детям, поскольку она плохо усваивается детским организмом.

Нельзя есть дыню при болезнях желудка, почек и желчного пузыря. Этот продукт также очень плохо сочетается с молоком и алкогольными напитками. Такое сочетание может навлечь на вас диарею.

Как выбрать сладкую и спелую дыню

Перед покупкой понюхайте фрукт. Дыня должна иметь выраженный запах.

Зеленые жилки допустимы, но дыню с зелеными пятнами брать не стоит.

Если вы покупаете нарезанную мякоть – съешьте её как можно скорее. Бактерии в ней размножаются очень быстро.

Если у дыни есть хвостик, он должен быть сухим.

Слегка хлопните по поверхности ладонью. Если звук глухой, то мякоть спелая.

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Автор: Екатерина Пулатова