Безалкогольный Мохито: как приготовить освежающий и тонизирующий напиток

Освежающий Мохито пришел к нам с горячих берегов Карибского моря.

Что может быть лучшим в жаркую погоду стакана освежающего и тонизирующего напитка? Коктейль Мохито, который пришел к нам из горячих берегов Карибского моря, способен превратить обычный будний день в настоящий праздник. Предлагаем убедиться в этом, приготовив его самостоятельно в домашних условиях.

Что нужно для приготовления классического безалкогольного Мохито

- Газированная вода (обычно используют спрайт) - 600 мл (200 мл - одна порция)

- Мята (примерно 20 гр.)

- Лайм (одна штука)

- Лимон (половинка)

- Сахар (одна столовая ложка)

- Лед (один стакан).

Как приготовить безалкогольный Мохито

Лайм и лимон нужно помыть и обсушить. Свежую мяту после мытья надо также обсушить - это можно сделать путем разложения на бумажных полотенцах или салфетках. Лайм с лимоном - нарезать тонкими полукольцами или четвертинками, после чего переложить их в емкость, в которой будет осуществляться приготовление. Добавить сахар и листья мяты, которые нужно будет предварительно измельчить - просто порвать руками или тонко порезать. Иногда также используют ступу, в которой растирают листья до выделения сока.

Все ингредиенты в емкости надо тщательно размять, чтобы выжать из них сок - тогда вкус коктейля будет более насыщенным.

Полученную массу - разложить по бокалам и залить газированной водой. Далее необходимо получить ледяную крошку. Это можно сделать как с помощью блендера, так и ручным методом - завернуть кубики льда в полотенце побить его скалкой.

Ледяную крошку необходимо добавить в бокалы вместе с ледяными кубиками. Кстати, для получения прозрачного льда нужно использовать очищенную воду или охлажденную кипяченую.

Почти готово ...

Стаканы с напитком рекомендуем украсить кольцами лайма и мятой. Подают такой напиток, как и лимонад - вместе с соломинкой и сразу после приготовления.

Приятного аппетита!

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