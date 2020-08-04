Безалкогольный Мохито: как приготовить освежающий и тонизирующий напиток
Что может быть лучшим в жаркую погоду стакана освежающего и тонизирующего напитка? Коктейль Мохито, который пришел к нам из горячих берегов Карибского моря, способен превратить обычный будний день в настоящий праздник. Предлагаем убедиться в этом, приготовив его самостоятельно в домашних условиях.
Что нужно для приготовления классического безалкогольного Мохито
- Газированная вода (обычно используют спрайт) - 600 мл (200 мл - одна порция)
- Мята (примерно 20 гр.)
- Лайм (одна штука)
- Лимон (половинка)
- Сахар (одна столовая ложка)
- Лед (один стакан).
Как приготовить безалкогольный Мохито
Лайм и лимон нужно помыть и обсушить. Свежую мяту после мытья надо также обсушить - это можно сделать путем разложения на бумажных полотенцах или салфетках. Лайм с лимоном - нарезать тонкими полукольцами или четвертинками, после чего переложить их в емкость, в которой будет осуществляться приготовление. Добавить сахар и листья мяты, которые нужно будет предварительно измельчить - просто порвать руками или тонко порезать. Иногда также используют ступу, в которой растирают листья до выделения сока.
Все ингредиенты в емкости надо тщательно размять, чтобы выжать из них сок - тогда вкус коктейля будет более насыщенным.
Полученную массу - разложить по бокалам и залить газированной водой. Далее необходимо получить ледяную крошку. Это можно сделать как с помощью блендера, так и ручным методом - завернуть кубики льда в полотенце побить его скалкой.
Ледяную крошку необходимо добавить в бокалы вместе с ледяными кубиками. Кстати, для получения прозрачного льда нужно использовать очищенную воду или охлажденную кипяченую.
Почти готово ...
Стаканы с напитком рекомендуем украсить кольцами лайма и мятой. Подают такой напиток, как и лимонад - вместе с соломинкой и сразу после приготовления.
Приятного аппетита!
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram