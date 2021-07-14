Рецепты завтраков / pinterest.ru

Предлагаем вашему вниманию 5 рецептов завтраков, на приготовление которых не уйдет много времени. Взамен вы получите заряд бодрости и энергии на целый день.

Овсяная каша с арахисовой пастой и малиной

Овсяная каша на завтрак / pinterest.ru
  • молоко - 2 стакана;
  • овсяные хлопья - 1 стакан;
  • арахисовая паста - 3 ст.л;
  • малина (можно взять другие ягоды) - 100 гр;
  • арахис - горсть.

Берем кастрюлю, подогреваем в ней молоко, затем высыпаем овсяные хлопья. Добавляем арахисовую пасту и перемешиваем. Варим до тех пор, пока каша не загустеет. Точное время можно узнать, прочитав инструкцию к хлопьям, которые вы купили. В конце насыпаем кашу в тарелку, добавляем свежие ягоды и арахис.

Хрустящий омлет с сыром и зеленью

Быстрое блюдо из яиц / pinterest.ru
  • яйца - 2 шт;
  • молоко - 2 ст. л;
  • соль, перец, специи - по вкусу;
  • твердый сыр - 50 гр.

Читайте такжеЧто приготовить из абрикосов: 4 простых летних блюдаВзбиваем молоко с яйцами, солью, перцем и специями. Натираем сыр на терке и высыпаем ровным слоем на дно сковороды, не нагревая ее. Затем ставим на средний огонь и дожидаемся, пока сыр расплавится и начнет кипеть. Заливаем смесью из яиц, накрываем крышкой и готовим 2-3 минуты. Смотрите, чтобы верхушка омлета была сухой. Перед тем, как подавать на стол, сложите омлет пополам.

Сырники с ягодами

Простой рецепт сырников / pinterest.ru
  • творог - 500 гр;
  • яйца - 2 шт;
  • мука - 0.5 стакана;
  • манная крупа - 0.5 стакана;
  • сахар - 2 ст.л;
  • соль - щепотка;
  • сода - на кончике ножа.

Высыпаем творог в тарелку, вбиваем яйца, добавляем сахар, четверть стакана муки, соль и соду. Перемешиваем, смотрим, чтобы тесто напоминало густую сметану.

В отдельную емкость высыпаем оставшуюся муку и манку. Ложкой набираем тесто, обваливаем его в этой панировке и обжариваем на разогретой сковороде. Можно использовать сливочное или подсолнечное масло для жарки. Подаем к столу, посыпая ягодами.

Французские гренки с бананом

Вкусные хрустящие гренки / pinterest.ru
  • батон - 3 ломтика;
  • яйца - 2 шт;
  • молоко - 50 мл;
  • соль, сахар - по вкусу;
  • сливочное масло - 50 гр;
  • корица;
  • банан - 1 шт.

Взбиваем яйца с молоком, солью, сахаром и корицей. Каждый ломтик батона обваливаем в смеси и обжариваем с двух сторон на сковороде. Важно, чтобы образовалась хрустящая корочка. Подаем вместе с нарезанным кружочками бананом.

Авокадо с лососем и яйцом

Питательное авокадо с лососем / pinterest.ru
  • яйца куриные (или перепелиные) - 4 шт;
  • авокадо - 2 шт;
  • перец, соль, приправы - по вкусу;
  • лосось или другая красная рыба - 4 ломтика;
  • половинка лимона;
  • зелень - по желанию.

Моем авокадо, разрезаем его пополам. Достаем косточку и немного мякоти, чтобы освободить место для начинки. Не забываем сбрызнуть лимонным соком, чтобы плод не потемнел. Внутри выкладываем кусочки рыбы, сверху вбиваем яйцо и аккуратно посыпаем травами. Помещаем в разогретую до 180°C и готовим 10-15 минут. Подаем к столу, украсив зеленью.

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Автор: Кристина Кащавцева