Завтрак - главный прием пищи за день и об этом твердят все диетологи. Тем не менее, не все из нас привыкли есть утром, а те, кто хотел бы, не всегда успевают.

Предлагаем вашему вниманию 5 рецептов завтраков, на приготовление которых не уйдет много времени. Взамен вы получите заряд бодрости и энергии на целый день.

Овсяная каша с арахисовой пастой и малиной

молоко - 2 стакана;

овсяные хлопья - 1 стакан;

арахисовая паста - 3 ст.л;

малина (можно взять другие ягоды) - 100 гр;

арахис - горсть.

Берем кастрюлю, подогреваем в ней молоко, затем высыпаем овсяные хлопья. Добавляем арахисовую пасту и перемешиваем. Варим до тех пор, пока каша не загустеет. Точное время можно узнать, прочитав инструкцию к хлопьям, которые вы купили. В конце насыпаем кашу в тарелку, добавляем свежие ягоды и арахис.

Хрустящий омлет с сыром и зеленью

яйца - 2 шт;

молоко - 2 ст. л;

соль, перец, специи - по вкусу;

твердый сыр - 50 гр.

Читайте такжеЧто приготовить из абрикосов: 4 простых летних блюдаВзбиваем молоко с яйцами, солью, перцем и специями. Натираем сыр на терке и высыпаем ровным слоем на дно сковороды, не нагревая ее. Затем ставим на средний огонь и дожидаемся, пока сыр расплавится и начнет кипеть. Заливаем смесью из яиц, накрываем крышкой и готовим 2-3 минуты. Смотрите, чтобы верхушка омлета была сухой. Перед тем, как подавать на стол, сложите омлет пополам.

Сырники с ягодами

творог - 500 гр;

яйца - 2 шт;

мука - 0.5 стакана;

манная крупа - 0.5 стакана;

сахар - 2 ст.л;

соль - щепотка;

сода - на кончике ножа.

Высыпаем творог в тарелку, вбиваем яйца, добавляем сахар, четверть стакана муки, соль и соду. Перемешиваем, смотрим, чтобы тесто напоминало густую сметану.

В отдельную емкость высыпаем оставшуюся муку и манку. Ложкой набираем тесто, обваливаем его в этой панировке и обжариваем на разогретой сковороде. Можно использовать сливочное или подсолнечное масло для жарки. Подаем к столу, посыпая ягодами.

Французские гренки с бананом

батон - 3 ломтика;

яйца - 2 шт;

молоко - 50 мл;

соль, сахар - по вкусу;

сливочное масло - 50 гр;

корица;

банан - 1 шт.

Взбиваем яйца с молоком, солью, сахаром и корицей. Каждый ломтик батона обваливаем в смеси и обжариваем с двух сторон на сковороде. Важно, чтобы образовалась хрустящая корочка. Подаем вместе с нарезанным кружочками бананом.

Авокадо с лососем и яйцом

яйца куриные (или перепелиные) - 4 шт;

авокадо - 2 шт;

перец, соль, приправы - по вкусу;

лосось или другая красная рыба - 4 ломтика;

половинка лимона;

зелень - по желанию.

Моем авокадо, разрезаем его пополам. Достаем косточку и немного мякоти, чтобы освободить место для начинки. Не забываем сбрызнуть лимонным соком, чтобы плод не потемнел. Внутри выкладываем кусочки рыбы, сверху вбиваем яйцо и аккуратно посыпаем травами. Помещаем в разогретую до 180°C и готовим 10-15 минут. Подаем к столу, украсив зеленью.

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Автор: Кристина Кащавцева