Как правильно приготовить вкусный и полезный напиток, а также почему густеет квас из бузины - узнайте в материале УНИАН.

Квас из бузины - газированный напиток, который считается очень полезным для организма человека. Он обладает сильным бузинным ароматом с легкими цветочными нотками. УНИАН расскажет, как сделать квас из бузины с дрожжами.

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Как приготовить квас из бузины - рекомендации

Для того, чтобы у вас получился вкусный напиток, собирайте только свежие соцветия бузины. Не рвите растения возле трасс и дорог - они могут содержать высокую концентрацию токсичных веществ. Заготавливать сырье для кваса лучше в сухую погоду - в таких условиях нектара в цветках больше, в отличие от пасмурного дня.

Во время приготовления кваса вы увидите брожение - это дикие дрожжи, которые находятся на поверхности цветков. Ни в коем случае нельзя их смывать, поэтому соцветия опускать в воду тоже нельзя. Если вы боитесь, что напиток не будет бродить - добавьте магазинные дрожжи. Учитывайте, что в таком случае срок брожения уменьшается на 2 дня от указанного периода.

Иногда бывает так, что квас из бузины получается слишком густым. Причин этому несколько:

вы добавили хлебные дрожжи и неправильно выбрали хлеб;

температура при брожении кваса была слишком высокой;

дрожжей было слишком много.

Именно поэтому мы рекомендуем строго придерживаться указанного рецепта.

Квас из бузины - рецепт на 10 литров

Вместо лимонной кислоты можете добавить лимонный сок или цедру - напиток приобретет ярко выраженные цитрусовые нотки.

цветки бузины - 150 г (примерно 40 штук);

вода - 10 л;

сахар - 1 кг + по вкусу;

лимонная кислота - 15 г (3 ч.л) или 2 крупных лимона.

Возьмите кастрюлю, налейте в нее воды и подогрейте до 40-45°C. Добавьте сахар и лимонную кислоту, помешивайте до полного их растворения. Затем снимите сироп с огня.

Соцветия бузины отделите от стеблей (они дают горечь), отряхните от насекомых. Лимон вымойте в теплой воде, протрите насухо. Картофелечисткой или острым ножом снимите цедру - кожицу без белой части.

Когда вы увидите, что сахарный сироп остыл до комнатной температуры, перелейте его в ведро или эмалированную кастрюлю - в этих емкостях напиток и будет бродить. Добавьте соцветия бузины, лимонную цедру и сок, перемешайте. Смотрите, чтобы в емкости осталось 10-15% свободного пространства для брожения напитка. Накройте ведро или кастрюлю марлей от насекомых, перенесите в темное место, где температура держится в пределах 20-28 °C и оставьте на 5 дней.

Не забывайте, что каждые 2 дня квас нужно перемешивать и топить в напитке цветы, которые всплыли. Если этого не делать, то сусло может киснуть.

По истечение указанного времени процедите квас через 2-3 слоя марли, по желанию добавьте сахар. Разлейте по бутылкам, оставляя 5-6 см до конца горлышка. Перенесите бутылки в холодильник или подвал с температурой 3-10 °C, оставьте минимум на 3 дня, лучше - на 10.

Срок годности такого кваса - 3 месяца, но лучше не откладывать и выпить напиток за месяц. По этой же причине квас из бузины на зиму заготовить не получится.

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