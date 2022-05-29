Витаминные травяные чаи - отличная альтернатива любому другому горячему напитку. От сбора, который вы купите, будет зависеть польза для той или иной части тела, а также конкретного органа. В любом случае, травяные чаи - это несомненный must have любого человека.
Что входит в травяной чай - виды и свойства
Травяные чаи делятся на несколько категорий в зависимости от эффекта. Состав отличается по этой же причине:
- Для похудения - имбирь, каркаде, шиповник, ежевика, крапива и натуральный зеленый чай. Никакой "волшебной таблетки", конечно, не будет, но компоненты в составе чая помогут ускорить метаболизм и быстрее расщеплять жиры.
- Успокаивающие - мята, мелисса, валериана, жасмин, ромашка, лаванда, душица и тимьян. Травы оказывают расслабляющий эффект, благоприятно влияют на нервную систему, улучшают сон.
- Очищающие - липа, иван-чай, мята, душица, зверобой, чабрец, малина. Выводят шлаки и токсины, улучшают цвет и состояние кожи, нормализуют обмен веществ.
Сборы из трав также отличаются по своему внешнему виду. Вы можете встретить травы в чистом виде или с добавлением цветков. Часто торговцы предлагают чаи, на 50% состоящие из трав, а остальные 50% - россыпь чайных листьев. Совершенно уникальные виды чая - это варианты с пряностями, цедрой, специями и даже орехами.
Вы можете собирать травы самостоятельно или купить готовый сбор в аптеке - по желанию. Если вам ближе первый вариант, то помните, что брать у природы лекарственные растения можно только в солнечный сухой день и в хорошем расположении духа.
Травяной чай - рецепты
Витаминный с шиповником и малиной
- измельченные плоды шиповника - 1 ст.л;
- ягоды малины или черной смородины - 1 ст.л;
- листья крапивы - 1 ст.л;
- вода - 250 мл;
- сахар или мед по вкусу.
Подготовленную смесь засыпать в чайник, залить некрутым кипятком. Накрыть крышкой или блюдцем, настаивать 30 минут, а затем по желанию добавить мед или сахар.
Травяной чай с облепихой
- ягоды облепихи - 1 ст.л;
- измельченные плоды шиповника - 4 ст.л;
- сухие яблоки - 1 ст.л;
- ягоды калины - 3 ст.л;
- листья мелиссы - 2 ст.л;
- вода - 2 литра.
Смешать все ингредиенты чая, залить крутым кипятком и настаивать 1.5-2 часа. Можно использовать термос, чтобы чай не остыл. Пить травяной чай в натуральном виде или с медом.
Ромашковый чай с цедрой
- сушеная ромашка - 1 ст.л;
- сушеная мята - 0.5 ст.л;
- сушеные бутоны чайной розы - 2 ч.л;
- цедра апельсина - 1 ч.л.
Все травы смешать, высыпать цедру и слегка размять смесь руками, чтобы из апельсиновых корок вышел сок. Пересыпать в герметичную емкость, плотно закрыть и подождать 1-2 недели. При заваривании заливать кипятком и настаивать 10 минут (на 1 чашку нужно 1-2 ч.л смеси).
Лечебный травяной чай
- сушеный подорожник - 20 гр;
- сушеные цветки липы - 20 гр;
- сушеная календула - 20 гр;
- сушеная бузина - 20 гр;
- сушеная ромашка - 20 гр.
Все ингредиенты перемешать и хранить в жестяной банке. При заваривании соблюдать пропорцию: на 1.5 л. воды нужно 3-4 ст.л смеси. Настаивать 15-20 минут и пить теплым.