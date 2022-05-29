Можно ли пить травяной чай каждый день и какие травы выбрать для себя - узнайте в материале УНИАН.

Витаминные травяные чаи - отличная альтернатива любому другому горячему напитку. От сбора, который вы купите, будет зависеть польза для той или иной части тела, а также конкретного органа. В любом случае, травяные чаи - это несомненный must have любого человека.

Что входит в травяной чай - виды и свойства

Травяные чаи делятся на несколько категорий в зависимости от эффекта. Состав отличается по этой же причине:

Для похудения - имбирь, каркаде, шиповник, ежевика, крапива и натуральный зеленый чай. Никакой "волшебной таблетки", конечно, не будет, но компоненты в составе чая помогут ускорить метаболизм и быстрее расщеплять жиры.

- имбирь, каркаде, шиповник, ежевика, крапива и натуральный зеленый чай. Никакой "волшебной таблетки", конечно, не будет, но компоненты в составе чая помогут ускорить метаболизм и быстрее расщеплять жиры. Успокаивающие - мята, мелисса, валериана, жасмин, ромашка, лаванда, душица и тимьян. Травы оказывают расслабляющий эффект, благоприятно влияют на нервную систему, улучшают сон.

- мята, мелисса, валериана, жасмин, ромашка, лаванда, душица и тимьян. Травы оказывают расслабляющий эффект, благоприятно влияют на нервную систему, улучшают сон. Очищающие - липа, иван-чай, мята, душица, зверобой, чабрец, малина. Выводят шлаки и токсины, улучшают цвет и состояние кожи, нормализуют обмен веществ.

Сборы из трав также отличаются по своему внешнему виду. Вы можете встретить травы в чистом виде или с добавлением цветков. Часто торговцы предлагают чаи, на 50% состоящие из трав, а остальные 50% - россыпь чайных листьев. Совершенно уникальные виды чая - это варианты с пряностями, цедрой, специями и даже орехами.

Вы можете собирать травы самостоятельно или купить готовый сбор в аптеке - по желанию. Если вам ближе первый вариант, то помните, что брать у природы лекарственные растения можно только в солнечный сухой день и в хорошем расположении духа.

Травяной чай - рецепты

Витаминный с шиповником и малиной

измельченные плоды шиповника - 1 ст.л;

ягоды малины или черной смородины - 1 ст.л;

листья крапивы - 1 ст.л;

вода - 250 мл;

сахар или мед по вкусу.

Подготовленную смесь засыпать в чайник, залить некрутым кипятком. Накрыть крышкой или блюдцем, настаивать 30 минут, а затем по желанию добавить мед или сахар.

Травяной чай с облепихой

ягоды облепихи - 1 ст.л;

измельченные плоды шиповника - 4 ст.л;

сухие яблоки - 1 ст.л;

ягоды калины - 3 ст.л;

листья мелиссы - 2 ст.л;

вода - 2 литра.

Смешать все ингредиенты чая, залить крутым кипятком и настаивать 1.5-2 часа. Можно использовать термос, чтобы чай не остыл. Пить травяной чай в натуральном виде или с медом.

Ромашковый чай с цедрой

сушеная ромашка - 1 ст.л;

сушеная мята - 0.5 ст.л;

сушеные бутоны чайной розы - 2 ч.л;

цедра апельсина - 1 ч.л.

Все травы смешать, высыпать цедру и слегка размять смесь руками, чтобы из апельсиновых корок вышел сок. Пересыпать в герметичную емкость, плотно закрыть и подождать 1-2 недели. При заваривании заливать кипятком и настаивать 10 минут (на 1 чашку нужно 1-2 ч.л смеси).

Лечебный травяной чай

сушеный подорожник - 20 гр;

сушеные цветки липы - 20 гр;

сушеная календула - 20 гр;

сушеная бузина - 20 гр;

сушеная ромашка - 20 гр.

Все ингредиенты перемешать и хранить в жестяной банке. При заваривании соблюдать пропорцию: на 1.5 л. воды нужно 3-4 ст.л смеси. Настаивать 15-20 минут и пить теплым.

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